Синоптики объявили штормовое предупреждение в семи областях

Алматы. 29 июля. Kazakhstan Today - Сразу в семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает "Казгидромет", 30 июля в Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидается сильный дождь, днем местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90%.

30 июля - 1 августа на юге Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность шторма составляет 95-100%.

30-31 июля в Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. Вероятность шторма составляет 70-75%.

30 июля в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

Днем 30 июля в Туркестанской области местами ожидается ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Мангистауской области также местами ожидаются гроза, град. Ночью 30 июля ожидается гроза. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Костанайской области местами ожидается гроза. Утром местами туман. Ветер юго-западный, западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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