Синоптики обещают потепление на севере Казахстана

Нур-Султан. 7 сентября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на ближайшие три дня - с 8 по 10 сентября, передает Kazakhstan Today.

В начале недели высотный гребень, смещаясь с запада на восток, вызовет повышение температурного фона на большей части республики. Антициклон у земли будет способствовать сохранению погоды преимущественно без осадков. Однако в отдельных районах Центрального и Восточного Казахстана в ночные и утренние часы будут наблюдаться заморозки. Ожидаются по-осеннему прохладные ночи и теплые дни", - говорится в сообщении.

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