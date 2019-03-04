Синоптики объявили штормовое предупреждение в Туркестанской области и Шымкенте

Шымкент. 18 января. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Туркестанской области и Шымкенте, передает Kazakhstan Today.





По прогнозу синоптиков, 19 января местами по Туркестанской области ожидаются туман, усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду, ночью порывы 25 метров в секунду. В Шымкенте и Туркестане 19 января ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.





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