Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня

Нур-Султан. 14 августа. Kazakhstan Today - Синоптики опубликовали прогноз погоды на 15-17 августа, передает Kazakhstan Today.

В предстоящие трое суток с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, усилением ветра, возможен град", - сообщили в "Казгидромете".

При этом на запад республики будет оказывать влияние антициклон с районов Архангельска, в связи с чем сохраняется погода без осадков и постепенное повышение температуры до 30-41 градуса по Цельсию.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства