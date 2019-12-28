Синоптики представили прогноз погоды на первые дни 2020 года

Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил консультативный прогноз по Казахстану на 31 декабря 2019 года - 4 января 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Как отмечают синоптики, в новогодние праздники и выходные дни погоду в большинстве областей республики будет определять циклон и связанные с ним фронтальные разделы, в связи с чем ожидаются осадки, усиление ветра, местами образование туманов и гололедицы на дорогах.

В течение прогнозируемого периода ожидается колебание температуры воздуха: в западных областях ночью от 8-16 до 3-11 градусов мороза, днем от 0-8 мороза до 3 градусов мороза - 5 градусов тепла; в северо-западных областях ночью от 15-25 до 7-15 градусов мороза, днем от 5-15 до 0-8 мороза; в северных и центральных областях ночью от 12-25 до 5-18 мороза, днем от 5-16 до 0-8 градусов мороза; в восточных областях ночью от 10-18 до 15-23 градусов мороза, днем от 2-10 до 7-12 градусов мороза; в юго-западных, южных и юго-восточных областях ночью от 0-8 до 5-15 градусов мороза, днем от 0-7 тепла до 5-10 градусов тепла.

В Нур-Султане 31 декабря ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 15-20, днем 8-13 градусов мороза. 1 января в столице ожидается переменная облачность, временами снег, метель, усиление юго-западного ветра до 9-14 метров в секунду, временами порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-17 градусов мороза, днем 5-10 мороза. 2-3 января также ожидается переменная облачность, временами снег, метель, усиление юго-западного ветра до 9-14 метров в секунду, временами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-13 мороза, днем 3-8 градусов мороза. 4 января ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 12-17 мороза, днем 8-13 градусов мороза.

В Алматы 31 декабря ожидается переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 градуса мороза - 2 градуса тепла, днем 0-5 тепла. 1 января также ожидается переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-8 мороза, днем 0-5 градусов тепла. 2-го января ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 5-10 мороза, днем 0-5 градусов тепла. 3 января также ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 5-10 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла. 4 января в Алматы ожидается переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-7 мороза, днем 3-8 градусов тепла.

В Шымкенте 31 декабря ожидается переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-8 тепла. 1-3 января также переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Температура воздуха ночью 3-8 мороза, днем 5-10 градусов тепла. 4 января вновь ожидается переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Температура воздуха ночью 3-8 мороза, днем 0-5 градусов тепла.

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