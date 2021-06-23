Синоптики предупредили жителей четырех регионов о сильной жаре

Фото из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - В Атырауской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Кызылординской, Мангистауской и Актюбинской областях объявили штормовое предупреждение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 23-24 июня в Атырауской области местами ожидается очень сильная жара, до 42 градусов. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

23 июня в Северо-Казахстанской области ожидается днем местами сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северный, северо-восточный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

23-24 июня в Карагандинской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

Днем 23 июня в Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара, 39 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

23 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, с переходом на северный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 25 метров в секунду. Местами ожидается чрезвычайная степень пожарной опасности.

23 июня в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Днем местами град. Ветер южный, юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

23 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза. Днем местами ожидаются сильный дождь, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду.

23 июня днем в Кызылординской области ожидается ветер западный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность.

Днем 23 июня в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря, ветер юго-восточный, 15-20 метров в секунду. Днем местами сохранится сильная жара, 40 градусов. 23 июня на юго-востоке Мангистауской области ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность.

Днем 22 июня в Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду. Сохраняется сильная жара, 37 градусов, чрезвычайная высокая пожароопасность.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства