Система Orphus

Синоптики предупредили жителей четырех регионов о сильной жаре

22.06.2021 23491
Синоптики предупредили жителей четырех регионов о сильной жаре
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - В Атырауской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Кызылординской, Мангистауской и Актюбинской областях объявили штормовое предупреждение, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 23-24 июня в Атырауской области местами ожидается очень сильная жара, до 42 градусов. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
23 июня в Северо-Казахстанской области ожидается днем местами сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северный, северо-восточный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.
 
23-24 июня в Карагандинской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность. 
 
Днем 23 июня в Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара, 39 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
23 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, с переходом на северный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 25 метров в секунду. Местами ожидается чрезвычайная степень пожарной опасности.
 
23 июня в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Днем местами град. Ветер южный, юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
 
23 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза. Днем местами ожидаются сильный дождь, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. 
 
23 июня днем в Кызылординской области ожидается ветер западный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность.
 
Днем 23 июня в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря, ветер юго-восточный, 15-20 метров в секунду. Днем местами сохранится сильная жара, 40 градусов. 23 июня на юго-востоке Мангистауской области ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность.
 
Днем 22 июня в Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду. Сохраняется сильная жара, 37 градусов, чрезвычайная высокая пожароопасность.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая