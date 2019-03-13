Синоптики предупредили жителей Мангистауской и Костанайской областей о сильном ветре

Алматы. 12 марта. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Мангистауской и Костанайской областях, передает Kazakhstan Today.

Днем 13 марта в Мангистауской области местами ожидаются ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%. В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный 17-22 метра в секунду. В Костанае 13 марта также ожидается ветер юго-западный 17-22 метра в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%, говорится в сообщении синоптиков.

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