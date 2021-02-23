Синоптики предупредили жителей ряда регионов о резком похолодании

Нур-Султан. 22 февраля. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в Алматинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской, Акмолинской, Кызылординской, Карагандинской, Атырауской областей, а также в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 24, сутки 25 февраля в Алматинской области ожидаются осадки, местами сильные осадки (дождь, снег). Местами туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. 25 февраля ожидается резкое понижение температуры воздуха от 3-8 тепла, местами 0-5 мороза до 10-15, местами 18-23 мороза.

23 февраля ночью на юге Актюбинской области ожидается метель, днем местами низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, северный, местами 15-20, ночью порывы 23 метров в секунду.

23 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер северный местами 15-20 метров в секунду.

24, ночью 25 февраля в Жамбылской области ожидаются местами сильные осадки (дождь, снег). 23-25 февраля местами туман, гололед, 25 февраля низовая метель. Днем 23, сутки 24, ночью и утром 25 февраля ожидается ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, на юго-западе области 30 метров в секунду и более. Ночью 25 февраля ожидается резкое понижение температуры воздуха до 10-15, местами 18-23 мороза.

Днем 23, сутки 24, ночью 25 февраля в Туркестанской области ожидаются местами сильные осадки (дождь, снег). 23-25 февраля местами туман, гололед, 24 февраля местами метель. Ветер западный, северо-западный местами 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, 24 февраля на горных перевалах 30 метров в секунду и более. 24 февраля ожидается резкое понижение температуры воздуха до 2 мороза-3 тепла, местами 5-10 мороза, в северных районах 13 мороза.

В Шымкенте 24 февраля ожидаются сильные осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер западный, северо-западный днем 23 февраля, сутки 24 февраля 15-20, порывы 23 метров в секунду.

23 февраля в Акмолинской области днем местами ожидается сильный снег. 23-25 февраля местами метель, туман. Ветер восточный, юго-восточный с переходом на северо-западный местами 15-20 метров в секунду, днем 23, сутки 24, ночью 25 февраля 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

23 февраля в Кызылординской области местами ожидаются гололед, метель. Ветер южный с переходом на западный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 23-28 метров в секунду. 24 февраля в регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха до 15-20, местами 23 мороза.

23-24 февраля в Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

23 февраля в Атырауской области местами ожидается низовая метель. Ветер северо-западный ночью местами, днем на большей части 15-20 метров в секунду.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства