Синоптики предупредили жителей шести областей о сильной жаре

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - Штормовое предупреждение объявлено в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Акмолинской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 17 июня в Карагандинской области местами ожидаются гроза, сильная жара, 38 градусов. Местами ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность.

17 июня в Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Бескарагайском районе ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

17 июня в Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара, до 38 градусов, местами ожидается чрезвычайная степень пожарной опасности.

Днем 17 июня в Кызылординской области ожидается сильная жара, 40 градусов. Днем сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность.

17 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем местами сильная жара, 35-38 градусов.

17 июня в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град. Ветер северный, 9-14, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем на юго-востоке области ожидается сильная жара, до 38 градусов. В Акжаикском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 17 июня в Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем местами 18 метров в секунду. Днем местами сохраняется сильная жара, до 40 градусов, и чрезвычайно высокая пожароопасность.

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