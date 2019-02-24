Актобе. 29 января. Kazakhstan Today - Синоптики предупреждают о метели и сильном ветре в Актюбинской области, передает Kazakhstan Today.



"30 января в Актюбинской области днем местами ожидается низовая метель, ветер северо-восточный до 15-20 метров в секунду", - говорится в штормовом предупреждении "Казгидромета".



По информации синоптиков, в Актобе днем ожидается низовая метель.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства