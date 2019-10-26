Синоптики прогнозируют аномально тёплые выходные в Казахстане

Активные циклоны проносятся с большой скоростью через Западную Сибирь, а связанные с ними атмосферные фронты будут вызывать местами осадки и порывистый ветер в северной половине Казахстана. В южной половине республики на погоду по-прежнему будет оказывать влияние антициклон, поэтому здесь малооблачно и без осадков. Западный перенос тёплых и влажных воздушных масс с Атлантики уже вызвал температуру воздуха выше климатической нормы на 6-11 градусов в западных и северных областях республики, а в предстоящие выходные такое тепло распространится и на остальную территорию Казахстана", - объяснили в пресс-службе "Казгидромета".
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