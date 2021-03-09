Система Orphus

Синоптики прогнозируют осадки на большей части Казахстана в ближайшие три дня

08.03.2021 12772
Синоптики прогнозируют осадки на большей части Казахстана в ближайшие три дня
Нур-Султан. 8 марта. Kazakhstan Today - Циклон, смещающийся из районов Екатеринбурга, на большей части республики вызовет осадки, передает Kazakhstan Today.
 

10 марта на юге прогнозируются сильные осадки в виде снега и дождя", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
По информации синоптиков, местами будут наблюдаться туман, метель, гололёд, усиление ветра. 
 
В четверг на западные регионы ожидается приток холодных воздушных масс северо-западного антициклона и с ним понижение температуры. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая