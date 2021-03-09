Синоптики прогнозируют осадки на большей части Казахстана в ближайшие три дня

Нур-Султан. 8 марта. Kazakhstan Today - Циклон, смещающийся из районов Екатеринбурга, на большей части республики вызовет осадки, передает Kazakhstan Today.

10 марта на юге прогнозируются сильные осадки в виде снега и дождя", - сообщает РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, местами будут наблюдаться туман, метель, гололёд, усиление ветра.

В четверг на западные регионы ожидается приток холодных воздушных масс северо-западного антициклона и с ним понижение температуры.

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