Синоптики прогнозируют постепенное потепление в РК в ближайшие дни

Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 29-31 октября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

В ближайшие трое суток большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного антициклона. Ожидается погода, преимущественно без осадков, лишь на востоке, а в начале периода - на севере, в центре и на юго-востоке страны пройдут осадки в виде дождя и снега", - сообщили в пресс-службе "Казгидромета".

Отмечается, что на востоке и в горных районах юго-востока страны в этот период возможны сильные осадки. Местами усилится ветер с низовой метелью, ожидаются туман, гололед. Температура воздуха, наоборот, будет повышаться, так как на всю территорию республики будут влиять теплые воздушные массы из районов Ирана.

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