Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Казахстане

Нур-Султан. 22 ноября. Kazakhstan Today - Казахстанские синоптики озвучили прогноз погоды на 22 ноября, передает Kazakhstan Today.

На большую часть территории Казахстана продолжает влиять антициклон, с которым на севере и западе ожидается погода без осадков. На юге и востоке республики под влиянием фронтальных разделов местами пройдет снег, на юго-западе - осадки в виде снега и дождя. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге - низовая метель, гололед.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области - гололед.

В Мангистауской, Атырауской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Мангистауской области ночью – гололед, в Атырауской области - туман.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидаются туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются ночью и утром туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман.

В Алматы днем -6°, ясно. В Нур-Султане днем -12°, облачно.

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