Синоптики прогнозируют в Казахстане заморозки и кратковременное прекращение дождей

Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - С 12 по 14 сентября в Казахстане ожидается кратковременное прекращение осадков и заморозки, передает Kazakhstan Today.

В предстоящие сутки антициклон, смещающийся с центральных районов европейской части России, вызовет кратковременное прекращение осадков в большинстве областей Казахстана, сообщает "Казгидромет".

По данным синоптиков, на севере и в центре республики при прояснении ночью и утром ожидаются заморозки до 1-3 градусов.

Очередной арктический фронт с Западной Сибири уже 13 сентября достигнет северных районов Казахстана, затем центральных и восточных. Здесь опять начнутся дожди и температура воздуха ниже нормы сохранится. На остальной территории преимущественно без осадков с температурой воздуха близкой к средним многолетним значениям", - уточняет "Казгидромет".

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