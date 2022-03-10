Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в среду

НУР-СУЛТАН. 9 МАРТА - На территорию Казахстана оказывает влияние холодный антициклон, вызывая прекращение осадков и существенное понижение температуры воздуха в северной половине страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Однако фронтальные разделы сохранят свое влияние на южные регионы РК - пройдут осадки (дождь, снег), в горных районах сильные. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на востоке с низовой метелью, туман, на западе - гололед, на юге - гроза", - сообщает РГП "Казгидромет".

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, ночью и утром на юге области - туман, днем на юго-западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В горных районах Туркестанской области ожидаются туман, гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем гололед.

На севере Атырауской области ожидаются туман, гололед.

На востоке Акмолинской области, в горных и предгорных районах Алматинской области, на севере Костанайской области, на юге Северо-Казахстанской области, ночью и утром на западе, севере Карагандинской области, на юге Кызылординской области ожидается туман.

В Алматы синоптики прогнозируют осадки, +8+10 градусов, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.

В Нур-Султане - переменная облачность, -7-9 градусов, скорость ветра - 7-12 метров в секунду.