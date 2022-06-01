Система Orphus

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане во вторник

31.05.2022, 08:33 25466
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане во вторник
НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане во вторник, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На западную половину РК будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем на западе, юге РК ожидается погода без осадков. На севере, востоке, юго-востоке и в центре страны с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, ожидаются усиление ветра, град", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В горных и предгорных районах Алматинской области ожидается гроза, днем - град, шквал, усиление ветра, на юге и в горных районах 17-22 метра в секунду, на востоке области порывы 24-29 метров в секунду. 
 
На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра, ночью на севере, западе до 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
В северной половине Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра, ночью на севере до 15-20, днем на большей части 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
На севере, западе, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град, шкал, усиление ветра до 15-20, днем порывы 23 метра в секунду. 
 
На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра ночью на западе области до 15-20, днем 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
Днем на большей части Павлодарской области ожидаются гроза, град, шквал, на западе, юге, в центре области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, востоке, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, усиление ветра днем в горных районах до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.
 
В Жарминском, Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Нур-Султане ожидается дождь, +23 - +25 градусов, скорость ветра 9-14, временами порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы - дождь, +18 - +20 градусов, скорость ветра 2-7 метров в секунду, при грозе порывы 12 метров в секунду.
 

новости по теме

В большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

01.06.2022, 08:41 346
В большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - На большую территорию Казахстана будет оказывать влияние ложбина циклона с центром над Сибирью, с которой сохраняется неустойчивый характер погоды - ожидаются дожди с грозами, шквал, град, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на западе, северо-западе республики под влиянием Северного антициклона сохраняется погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20, днем порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, утром и днем на северо-востоке, в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-востоке Павлодарской области ожидаются гроза, град, шквал, ночью на западе, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на востоке области порывы 23 метра в секунду. 
 
На севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал, на севере, востоке, юге области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, ночью на севере, востоке, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду. 
 
На севере, востоке, в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается гроза, на востоке области усиление ветра до 17-22, порывы 27 метров в секунду. 
 
На востоке Костанайской области ночью ожидается гроза, днем - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в центре, на юге Кызылординской области, севере Мангистауской области ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. 
 
На юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В центре Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы ожидается дождь, +23+25 градусов, скорость ветра 2-7, при грозе порывы 10 метров в секунду.

В Нур-Султане - дождь, +17+19 градусов, скорость ветра 9-14, временами порывы 15-20 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

31.05.2022, 21:22 12061
НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Алматинской, Кызылординской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 1 июня на востоке, севере, в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на востоке области 17-22, порывы 27 метров в секунду. 
 
В Нур-Султане 1 июня временами ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 1 июня в центре и на юге Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, северный, днем в центре и на юге области 15-20 метров в секунду. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
1 июня на севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 1 июня на востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, днем на востоке области 15-20 метров в секунду. Ночью на севере, западе области на поверхности почвы заморозки 2 градуса.
 
1 июня на юго-востоке Павлодарской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, ночью на западе 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, на востоке области порывы 23 метра в секунду. 
 
1 июня на севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 метра в секунду.
 
Днем 1 июня в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
1 июня на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, порывы 25 м/с. 
 

На трассах ВКО введены ограничения для большегрузов

31.05.2022, 18:51 14236
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 31 МАЯ - ТОО "Казахавтодор" в период с 1 июня по 15 августа с 11.00 до 21.00 при температуре воздуха выше +25 градусов вводится временное ограничение для движения грузового автотранспорта с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ограничения не распространяются на автотранспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров, а также перевозку скоропортящихся товаров, опасных грузов, пассажиров и багажа, сообщает пресс-служба ДП ВКО.
 
Водителям большегрузов рекомендуют внимательно отнестись к составлению маршрутов с учетом введенных ограничений.
 

Не используют цемент: на халтурное строительство бюджетных многоэтажек пожаловались жители Карагандинской области

31.05.2022, 17:07 15766
Фото: instagram/akimatzhanaarka_presssluzhba
КАРАГАНДА. 31 МАЯ - Жители поселка Жанаарка Карагандинской области пожаловались на халтурное строительство многоэтажных домов, которые возводят по госпрограмме "Нурлы жер", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Практически вообще не используют цемент. Кирпичи просто сложили друг на друга, не скрепив их цементным раствором. Долго ли простоят такие дома? Халтурное строительство за бюджетные деньги налицо", - пишет Telegram-паблик "ПАТРИОТ"

 
Акимат Жанааркинского района сообщил "Патриоту", что на место утром выехали сотрудники акимата. 
 

Аким пригласил срочно на место строительства подрядчиков. Также сюда едут специалисты технадзора. Однозначно будем разбираться. Такие дома приниматься акиматом и членами приемочной комиссии не будут", - сообщает паблик. 

 
 
В акимате Жанааркинского района сообщили, что для проверки строительства создана специальная комиссия. 
 

Сегодня в 10.00 представители акимата, прокуратуры и других ведомств выехали на место. Ответственному руководителю было дано поручение прекратить строительство", - сообщили в акимате.

 

Жители ветхих домов в Алматы требуют переселения в новостройку, однако соседи из элитной многоэтажки оказались против

31.05.2022, 11:16 22001
Жители ветхих домов в Алматы требуют переселения в новостройку, однако соседи из элитной многоэтажки оказались против
Фото: кадр с видео
АЛМАТЫ. 31 МАЯ - В Алматы жители ветхих домов поругались с владельцами жилья в элитной новостройке. Ссора переросла в драку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Жители шести ветхих трехэтажек в микрорайоне Самал-2 устроили во дворе очередное собрание. Жалуются, их постройки 60-х годов разваливаются от старости: осыпаются стены, текут трубы, пришла в негодность электрика. Люди требуют, чтобы их переселили в многоэтажку, которую должны возвести на месте дряхлых строений. Говорят, не могут добиться этого с начала века, сообщает телеканал КТК.
 

Каждый год то один приходит: "Будем сносить". Нет. Потом другой приходит. В год приходило по четыре-пять инвесторов, и все посмотрят вокруг это дело и уходят. Наконец-то акимат, не мы сами, акимат нам прислал представителя строительства, который согласился освоить этот участок. И тут начинается якобы там: "Мы с ними договорились, мы с ними какие-то дела ведем", - рассказал жилец ветхого дома Юсуп Шынды.

 
Поучаствовать в собрании пришли соседи из стоящих рядом высоток, которые категорически против того, чтобы вместо аварийных домов строили многоэтажку. По их словам, район и так перенаселен: во дворах транспортный коллапс, инженерные сети еле выдерживают нагрузку. Поэтому предлагают переселить жильцов из ветхих домов в какое-нибудь другое место. Разногласия переросли сначала в словесные баталии, а позже в драку. Закончилась перепалка лишь с приездом полиции. 

 

Мы не хотим, чтобы здесь вплотную к нашим домам строили новые многоэтажки. Считаем, необходимо оставить вдоль проспекта Достык трехэтажные кирпичные дома. И отремонтировать их, а в центре двора сделать сквер. Здесь и так много высотных новостроек. Большинство из них пустые. Лучше бы жителям старых домов дали квартиры там", - высказалась жительница многоэтажки Акыл Отарбаева.

 
В акимате подтвердили, что ветхие дома во втором Самале давно должны были снести и построить там новые. Но реновация приостановилась, потому что у прежнего застройщика возникли финансовые трудности. Теперь строительством готова заняться другая компания, чиновники ведут с ней переговоры. 
 

Мы предлагаем уже построить в рамках тех правил, которые у нас существуют: с обеспечением большого зеленого дворового пространства, плюс застройщик гарантирует построить подземный паркинг. То есть на все уступки застройщик идет навстречу. Но тут есть разные мнения. Мы никаких разрешений не давали, никаких действий не совершали, потому что, согласно Закону Республики Казахстан, статьи 13 Закона "Об архитектурной строительной деятельности", должны быть проведены общественные обсуждения", - сказал руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов.

 
Общественные обсуждения со всеми заинтересованными сторонами пообещали провести в течение месяца.
 
Ранее депутат Ерлан Смайлов заявил о необходимости обратить внимание на проблему точечной и уплотнительной застройки в городах страны, в первую очередь в Нур-Султане и Алматы. 
 
Ранее депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов. 
 

В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты. 

 
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток. 
 
Также известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города. 
 

Землетрясение, которое случилось в нашем городе в начале XX века, может повториться. Кажется, что наше правительство и акимы забыли об этом", - сказал в ходе пресс-конференции общественный и политический деятель Олжас Сулейменов.

 

Казахстан восстанавливает регулярное авиасообщение с Черногорией

31.05.2022, 10:09 23681
Казахстан восстанавливает регулярное авиасообщение с Черногорией
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - С 1 июня 2022 года авиакомпания Air Astana восстанавливает регулярное авиасообщение между Казахстаном и Черногорией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Рейсы в Подгорицу, столицу Черногории, будут выполняться на комфортабельном авиалайнере Airbus 321LR из Нур-Султана по четвергам и воскресеньям и из Алматы по понедельникам, средам, пятницам и субботам.
 

Рейсы из Нур-Султана вылетают в 08.50 с прибытием в Подгорицу в 10.55 и обратно из Подгорицы в 12.00 с прибытием в Нур-Султан в 21.20. Рейсы из Алматы вылетают в 07.30 с прибытием в Подгорицу в 10.25 и обратно из Подгорицы в 11.30 с прибытием в Алматы в 21.25. Везде указано время местное", - проинфрмировали в пресс-службе авиакомпании. 

 
По данным пресс-службы, стоимость билетов в обе стороны с учетом сборов в эконом-классе начинается от 252 255 тенге и от 753 565 в бизнес-классе. Бронирование доступно на сайте авиакомпании airastana.com.
 

Пассажирам для въезда в Черногорию больше не требуется иметь справку ПЦР с отрицательным результатом и предоставлять паспорт вакцинации. Граждане Казахстана могут находиться в Черногории до 30 дней без визы", - добавили в Air Astana.

 

Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

30.05.2022, 21:22 34106
НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Кызылординской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Жамбылской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 31 мая временами ожидается гроза, град. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
31 мая на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем 31 мая в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, днем в центре области 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 31 мая в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на юге и в горных районах 17-22 метра в секунду, на востоке области порывы 24-29 метров в секунду. 
 
31 мая на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер западный, днем севере, востоке, юге области 15-20 метров в секунду. В Жарминском, Катон-Карагайском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
31 мая в северной половине Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, ночью на севере области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
31 мая днем на севере Павлодарской области ожидается сильный дождь. Днем на большей части области ожидается гроза, на западе, юге, в центре области - град, шквал. Ветер западный, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
31 мая на юге, востоке, в горных районах, днем 1 июня на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем 31 мая в горных районах, 1 июня на северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду.
 
31 мая на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный, ночью на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. 
 
31 мая на севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, ночью на западе области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.
 

В Нур-Султане перекроют ряд улиц

30.05.2022, 19:34 35811
В Нур-Султане перекроют ряд улиц
НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В связи с проведением ремонтных работ с 31 мая по 16 июня будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Өзбекәлі Жәнібек от проспекта Рақымжан Қошқарбаев до улицы Шалкөде, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.
 
С 30 мая по 10 июля будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Кордай на участке от проспекта Бауыржана Момышулы до улицы Мустафа Шокай.
 
Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?

      Архив опросов