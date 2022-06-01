НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане во вторник, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На западную половину РК будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем на западе, юге РК ожидается погода без осадков. На севере, востоке, юго-востоке и в центре страны с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, ожидаются усиление ветра, град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В горных и предгорных районах Алматинской области ожидается гроза, днем - град, шквал, усиление ветра, на юге и в горных районах 17-22 метра в секунду, на востоке области порывы 24-29 метров в секунду.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра, ночью на севере, западе до 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В северной половине Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра, ночью на севере до 15-20, днем на большей части 15-20, порывы 23 метра в секунду.

На севере, западе, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град, шкал, усиление ветра до 15-20, днем порывы 23 метра в секунду.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра ночью на западе области до 15-20, днем 15-20, порывы 25 метров в секунду.

Днем на большей части Павлодарской области ожидаются гроза, град, шквал, на западе, юге, в центре области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге, востоке, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, усиление ветра днем в горных районах до 15-20 метров в секунду.

Днем в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

В Жарминском, Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане ожидается дождь, +23 - +25 градусов, скорость ветра 9-14, временами порывы 15-20 метров в секунду.

В Алматы - дождь, +18 - +20 градусов, скорость ветра 2-7 метров в секунду, при грозе порывы 12 метров в секунду.