Алматы. 1 октября. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в октябре, передает Kazakhstan Today.

Октябрь - время перехода от осени к предзимью. В этом месяце погода преподносит свои сюрпризы, в особенности в северных регионах. Здесь могут наблюдаться даже метели, а в самые холодные годы может установиться и снежный покров", - сообщает РГП "Казгидромет".

Согласно консультативному прогнозу, в октябре 2020 года ожидаются частые притоки холодных арктических воздушных масс на северо-восточные, центральные, юго-восточные регионы Казахстана, и вынос тепла с восточного побережья Средиземного моря на юго-запад страны. В результате средняя за месяц температура воздуха ожидается около климатической нормы на большей части республики. Выше нормы на 1 градус в юго-западной половине Казахстана, ниже нормы на 1 градус в северо-восточной части страны.

В октябре текущего года количество осадков прогнозируется около нормы на большей части Казахстана, больше нормы - в северо-восточной половине страны и на востоке Алматинской области.

В ближайшие дни на большей части республики ожидается сухая и солнечная погода. В северной половине страны температура воздуха ночью составит-2+7 градусов, днем воздух будет постепенно прогреваться до+12+20 градусов, в южной половине и на западе - ночью ожидается +5+13 градусов, днем +17+25 градусов. С 5 октября с Северным циклоном и прохождением арктических атмосферных фронтов пройдут осадки. В северной половине возможен переход дождя в мокрый снег, не исключены туманы и усиление ветра с порывами до 15-23 метров в секунду. С прекращением осадков, наступят характерные для осени холодные ночи и ясные безветренные дни. Лишь на западе, юго-западе страны сохранится погода без осадков. Ожидается понижение температуры воздуха в первой декаде:

на западе в середине периода ночью до 0+5, днем до +12+17 градусов;

на севере, северо-западе, центре и востоке в середине и конце периода ночью до -1-8, днем до 0+7 градусов;

на юге, юго-востоке в конце декады ночью до 0+5, в горных и предгорных районах возможны заморозки до 3 градусов, днем до +7+12 градусов;

на юго-западе в середине декады ночью до +5+12, днем до +15+20 градусов.

В конце первой декады температура воздуха повысится в начале на западе Казахстана, затем и на остальной территории республики.

Во второй и третьей декадах октября на большей части Казахстана прогнозируется неустойчивый характер погоды: дождь - преимущественно в южных и западных регионах, осадки (дождь с переходом в мокрый снег) - в северных, центральных, восточных регионах, а также в горных и предгорных районах юго-востока страны.

При волнах тепла в отдельные дни в юго-западной, южной и юго-восточной половине РК днем возможен прогрев воздуха до +15+25 градусов, на севере, центре и востоке до +10+20 градусов.

При волнах холода температура воздуха может понизится:

в северо-западных, северных, центральных и восточных регионах РК ночью до -1-10, днем до 0+5 градусов;

в южной и юго-западной половине страны ночью до -5+5, днем до +2+10 градусов.

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