С прохождением атмосферных фронтальных разделов неустойчивый характер погоды сохранится практически на всей территории республики. Пройдут дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града", - сообщили в РГП "Казгидромет".
Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в выходные
новости по теме
В Алматы изменятся два автобусных маршрута
АЛМАТЫ. 9 ИЮЛЯ - В Алматы, по многочисленным обращениям жителей, с 11 июля будут изменены схемы движения некоторых маршрутов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в транспортном холдинге города, изменится движение следующих маршрутов:
В Турксибском районе движение маршрута №13 по улице Спасская продлили до Северного кладбища. Далее по схеме.
Маршрут №129, двигаясь в северном направлении, будет заезжать в микрорайон Карасу, а при движении в южном направлении будет ехать прямо по улице Заводская. Далее по схеме.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Дожди и грозы на севере, жару на юге прогнозируют сегодня синоптики
Ожидаются грозы, град, усиление ветра, на востоке республики шквал, на северо-западе, севере, в центре ночью и утром туман. И только на западные и южные регионы РК начнет смещаться западный антициклон - ожидается погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".
Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан Айт
Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас со священным для мусульман праздником Курбан айт! Этот светлый праздник олицетворяет собой добро и милосердие, сострадание и гуманизм. Мусульмане в эти дни проявляют заботу о нуждающихся, совершают благие дела и произносят теплые пожелания друг другу. Курбан айт играет особую роль в укреплении духовных ценностей, согласия и стабильности в нашем обществе. Праздник способствует упрочению уникальных традиций взаимоуважения, дружбы и солидарности между представителями различных этносов и конфессий страны. Будучи источником мира и добродетели, Ислам вносит огромный вклад в сохранение единства нашего народа. Пусть в эти благословенные дни будут приняты все ваши жертвы и услышаны молитвы! Желаю всем согражданам крепкого здоровья, благополучия и успехов!", - говорится в поздравлении.
Штормовое предупреждение объявили в десяти областях
В Петропавловске могут объявить ЧС из-за аварии на ТЭЦ-2
- в связи с аварией на петропавловской ТЭЦ-2 объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба;
- руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера назначить заместителя акима города Петропавловска Аскара Хабибулина и поручить провести соответствующие мероприятия, вытекающие из настоящего решения;
- контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой;
- настоящее решение вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 марта 2022 года.
В акимате Алматы прокомментировали видео с дефектными бордюрами
В Сети появляются видео дефектных гранитных бордюров. В ходе проверки работ специалистами управления установлен факт повреждения гранитных бордюров при демонтаже. В связи с чем в отношении подрядной организации приняты меры административного взыскания за нарушение правил благоустройства", - сообщил руководитель управления экологии и окружающей среды Алматы Серик Адилбаев.
Решением земельных проблем алматинцев займется комиссия "Жер аманаты"
В городах, в том числе и в Алматы, есть вопросы, касающиеся точечной, хаотичной застройки, в том числе в горных микрорайонах. Касательно Бутаковки могу сказать, что их решение приближается к оптимистичному завершению. Благодаря партии мы решаем вопросы простых жителей, которые действительно переживают за местность, где родились, выросли. Это очень важный аспект нашей работы", - сказал председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Минсельхоза Мурат Темиржанов.
Хочу сказать, что это единственный оставшийся сад с редкими яблонями. Сейчас здесь есть участок семьи Хамраевых и ТОО "Ермесай". Хамраевы получили этот участок еще в Талгарском районе, есть постановление акима, есть свидетельство", - отметил член комиссии, юрист Бакытжан Базарбек.
Предстоит выяснить, как эти участки перешли в частную собственность, тем более что они граничат с Иле-Алатауским национальным парком, а, как известно, ничего ближе 2 километров от парка не должно возводиться. Будут приняты конкретные шаги. Незаконная, беспорядочная застройка, угрожающая жизням местного населения, должна быть остановлена", - заявил председатель комиссии, секретарь партии Даулет Карибек.
Счетный комитет установил, что в 2017 году в имуществе КазНУ имени аль-Фараби есть недостача земельного участка площадью 1 гектар. Данная земля была отчуждена постановлением акимата 2017 года. Вот это нарушение установлено. Предписание уже есть, сроки все истекли, поэтому заново будем подавать в суд", - добавил Бакытжан Базарбек.
Использовать видеокамеры для быстрого обнаружения природных очагов возгорания планирует ДЧС Алматы
Мы прорабатываем вопрос внедрения оптико-сенсорных и тепловизионных установок, так называемых умных камер, на территории природного парка. Видеомониторинг с применением тепловизионных камер считается эффективным и менее затратным, чем пешие и авиапатрулирования", - сообщил спикер.
Читаемое
08.07.2022, 12:20Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в выходные 08.07.2022, 14:5120396В аэропорту Алматы приостановлена заправка транзитных рейсов 08.07.2022, 08:2119926Президент РК поздравил Рыбакину с выходом в финал Уимблдона 08.07.2022, 16:2018871КГА: угрозы приостановки пассажирских рейсов в Казахстане нет 08.07.2022, 12:1618586Оперативнику выгодно сохранение коррупционных схем для будущих показателей - глава Антикора 05.07.2022, 21:2357986Штормовое предупреждение объявили в тринадцати областях 05.07.2022, 18:5057196МП: родители свободны в выборе поставщика школьной формы 05.07.2022, 17:3150906МКС отозвало приказ Абаева о программе "АртСпорт" 06.07.2022, 13:2650601"КазТрансГазАймак" необоснованно повысил тарифы на газ в Актюбинской области 06.07.2022, 13:1050071Множественные нарушения прав людей с инвалидностью госорганами выявлены в Актюбинской области 10.06.2022, 13:19100976Казахстанской кондитерской фабрике «Рахат» исполняется 80 лет 27.06.2022, 08:0098441Фабрика "Рахат" опровергла недостоверную информацию о судебной тяжбе с пострадавшей сотрудницей 24.06.2022, 14:2268281Избитого в городском парке Костаная мальчика госпитализировали 17.06.2022, 18:4164006Лесники спасли лосенка на берегу Иртыша 24.06.2022, 18:5462081Полицейские Кокшетау нашли пропавшую два дня назад девочку-подростка
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?