Синоптики рассказали, какими будут весна и лето в Казахстане

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" дал прогноз о том, какими будут весна и лето, передает Kazakhstan Today.

"Так как апрель - еще середина переходного сезона, погода ожидается неустойчивой. К середине месяца практически весь Казахстан будет охвачен влиянием западного и южного циклонов, с которыми пройдут дожди на юго-востоке и востоке страны сильные, с грозами, порывистым ветром, выпадением града, в северной половине возможен переход дождя в мокрый снег, также с порывистым ветром, гололедными явлениями, в ночные и утренние часы с образованием тумана", - рассказала сегодня на брифинге в СЦК директор Гидрометцентра Марина Шмидт.

По информации спикера, температура в апреле будет колебаться: в северной половине - ночью от 0-5 градусов до +2+7 градусов, днем от +8+13 градусов до +12+20 градусов; в южной половине - ночью от +5+13 градусов до +10+15 градусов, в дневные часы от +12+23 градусов до +18+26 градусов.

Ожидается, что наиболее холодные дни придутся на середину второй и третьей декады: на большей части республики температура понизится ночью до -5-10, местами 0 градусов, днем до -2+6 градусов; в южной половине - понижение ночью до 0+5 градусов, на почве заморозки до 3 градусов, днем до +7+15 градусов.

Также сообщается, что с 6 по 12 апреля на большей части территории РК в начале периода ожидается понижение дневных и ночных температур воздуха, с середины периода постепенное повышение. Прогнозируется выпадение обильных дождей в ЗКО, Атырауской области, в конце периода - в ВКО, Карагандинской области до 14 миллиметров. В Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях в течение недели пройдут обильные дожди до 14-23 миллиметров.

Как отметила Марина Шмидт, май предполагается выше нормы на 1 градус с количеством осадков меньше нормы в западной половине, и в пределах нормы в восточной половине.

В июне столбики термометров будут изменяться в пределах климатической нормы. Осадков выпадет больше нормы, за исключением крайних западных и северо-западных регионов.

Июль ожидается в пределах нормы на большей части РК, лишь в юго-западной половине РК ожидается выше нормы на 1 градус. Осадков выпадет на большей части меньше нормы, в восточной половине страны - около нормы, лишь в горных районах востока и юго-востока - больше нормы.

Август ожидается теплым. Температура воздуха будет выше нормы на 1 градус в большинстве областей, около нормы - в северо-западной половине РК. Осадков выпадет меньше нормы на севере и северо-западе, в горных и предгорных районах юго-восточной половины предполагается около и больше климатической нормы.

По предварительному прогнозу сентябрь - октябрь ожидаются теплыми, с количеством осадков меньше нормы на большей части РК. Учитывая невысокую оправдываемость (54%) сезонный прогноз следует использовать как консультативный, который будет регулярно уточняться прогнозами на месяц и на декаду, пишет ortcom.kz.

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