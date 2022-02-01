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Синоптики рассказали, какой будет погода в феврале

31.01.2022, 20:55 21486
НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - Средняя температура воздуха в феврале, на большей части страны, ожидается выше климатической нормы на 1-2 градуса, это будет связано с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На востоке страны влияние холодного антициклона из районов Таймыра и Восточной Сибири обусловит температуру воздуха около климатической нормы, сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет".
 
Количество осадков в феврале предполагается около нормы на большей части республики, больше нормы на западе, в горных и предгорных регионах юга, юго-востока и востока Казахстана. 
 
В начале первой декады Сибирский антициклон обусловит морозную и преимущественно малоосадочную погоду на большей части Казахстана, а на западе республики, с влиянием Западного и Южного циклонов, ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра до 15-20 метров в секунду, туман и гололедные явления. Затем, с перемещением циклона в северо-восточном направлении, осадочная и ветреная погода ожидается и на остальной территории страны. 
 
В первой половине первой декады февраля ожидается повышение дневных температур воздуха на юге и западе Казахстана.
 
Во второй и третьей декадах февраля, с чередованием барических образований, ожидается неустойчивый характер погоды: вновь пройдут осадки (дождь, снег), с порывистым ветром, в северо-западной половине и на западе страны с метелью, на юге в отдельные дни с пыльной бурей.
 
Ранее синоптики рассказали о погоде в первые дни февраля. 
 

новости по теме

В Алматы бастуют сотрудники "Казахтелекома"

31.01.2022, 16:25 56571
В Алматы бастуют сотрудники "Казахтелекома"
Фото: ©inbusiness.kz
АЛМАТЫ. 31 ЯНВАРЯ - В Алматы сотрудники компании АО "Казахтелеком" сегодня отказались выходить на работу, они требуют повышения зарплаты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На работу не вышла группа сотрудников технического подразделения в Алматы. Они организовали возле офиса компании стихийное собрание, на котором выдвинули устное требование по повышению заработной платы", - сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу компании. 


На переговорах с руководством работникам предложили сформировать инициативную группу и совместно с профсоюзом обозначить инициативы в рамках закона, а также внутренних документов компании. 

 
В "Казахтелекоме" отметили, что зарплату пересматривают регулярно, при этом в приоритете находятся именно сотрудники технических подразделений, сообщает Informburo
 

Казахтелеком" производит единовременные выплаты, которые нивелируют существующую инфляцию и направлены на обеспечение социальной справедливости. В частности, сегодня всем сотрудникам компании выплачена аналогичная единовременная выплата, на эти цели из средств компании направлено более одного млрд тенге", - заявили в компании. 


Там также добавили, что с 1 февраля "Казахтелеком" пересмотрит схему должностных окладов для грейдов А8-В6, а в феврале и марте компания планирует выплатить годовое вознаграждение.
 
Кроме того, в компании напомнили, что для управления карьерным ростом и повышения квалификации работников разработаны правила присвоения разрядов и категорий должностей с учетом профессиональной подготовки, сложности и самостоятельности выполняемых работ.

Ранее сообщалось, что "Казахмыс" направит свыше 100 млрд тенге на повышение заработной платы сотрудников. Решение было принято по итогам трудового спора, произошедшего 4-6 января 2022 года. 
 

Осадки и метели обещают казахстанские синоптики в первые дни февраля

31.01.2022, 12:11 65461
Осадки и метели обещают казахстанские синоптики в первые дни февраля
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - В период с 1 по 3 февраля в Казахстане ожидаются метели и осадки в виде дождя и снега, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С прохождением атмосферных фронтальных разделов в северных и восточных регионах ожидается снег с низовой метелью. В западных областях страны осадки в виде дождя и снега с гололедными явлениями, сообщает РГП "Казгидромет".
 

По республике будут наблюдаться туман, усиление ветра. На востоке и в центре Казахстана в ночные и утренние часы сохранятся морозы до 15-28 градусов. На большей части страны существенных изменений температурного фона не ожидается", - рассказали синоптики.

 

В большинстве регионов Казахстана синоптики прогнозируют осадки

31.01.2022, 09:00 70101
В большинстве регионов Казахстана синоптики прогнозируют осадки
НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - В связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов в большинстве регионов Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки преимущественно в виде снега, ожидаются усиление ветра, метель, гололед, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на юге республики ожидается погода без осадков. Местами по республике туман", - сообщает РГП "Казгидромет.

 
На севере и востоке Акмолинской области ожидается низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге Западно-Казахстанской области ожидается туман; на севере и северо-востоке - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на севере Актюбинской области ожидается низовая метель; на севере и северо-востоке области - туман, гололед. 
 
На юге Костанайской области ожидается низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду; на западе и севере туман. 
 
На западе Северо-Казахстанской области низовая метель; днем на западе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе и юге Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель; на западе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области, на севере Кызылординской, на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской областей ожидается туман. 
 
Ночью на востоке Алматинской области, на западе, севере и в центре Атырауской и северо-западе Мангистауской областей ожидаются туман, гололед. 

 

Штормовое предупреждение объявлено на понедельник в десяти регионах Казахстана

30.01.2022, 20:42 82031
Штормовое предупреждение объявлено на понедельник в десяти регионах Казахстана
Фото: pexels
НУР-СУЛТАН. 30 ЯНВАРЯ - Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение на понедельник в ряде регионов страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
31 января - 1 февраля на юге, западе области и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью и утром 31 января и 1 февраля ожидается туман. В Туркестане ночью и утром 31 января - 1 февраля ожидается туман.
 
В Акмолинской области в понедельник на севере, востоке ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
31 января на юге Костанайской области ожидается низовая метель. На западе, севере области туман. Ветер южный, юго-западный на юге области 15-20 метров в секунду.
 
В Актюбинской области в понедельник ночью на севере ожидается низовая метель. На севере и северо-востоке области ожидаются туман и гололед. Ветер юго-западный, южный, ночью на севере области порывы 18 метров в секунду. В Актобе 31 января ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный 7-12 метров в секунду.
 
31 января на западе, севере и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау 31 января ожидаются туман, гололед.
 
В Мангистауской области в понедельник на севере, юге ожидается гололед. На северо-западе области ожидается туман.
 
На юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный, на севере, северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске 31 января ветер юго-западный, южный, днем порывы 18 метров в секунду.
 
В Кызылординской области в понедельник на севере ожидается туман.
 
31 января на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На западе области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 

Аким Нур-Султана призвал "сделать окраины удобными микрорайонами"

30.01.2022, 19:55 83401
Аким Нур-Султана призвал "сделать окраины удобными микрорайонами"
Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 30 ЯНВАРЯ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал, какие работы проводятся в жилом массиве "Уркер", где проживают около 30 тысяч человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На встрече горожане попросили завершить работы по канализации, построить школу, дворы и общественные пространства, провести уличное освещение, Интернет, установить теплые остановки, запустить новые автобусные маршруты. Все вопросы мы записали и разделили на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные", - написал аким.

 
По его словам, только в ЖМ "Уркер" за два года построили 73 километров сетей канализации, 17 канализационных насосных станций, 51 километр дорог и 127 тысяч квадратных метров тротуара. Подвели электроснабжение к шести канализационным насосным станциям, выполнили работы по ремонту и замене нескольких насосов. Все это позволило значительно улучшить условия жизни горожан. 
 
Алтай Кульгинов сообщил, что в текущем году здесь планируют приступить к строительству общежития для работников сфер образования и здравоохранения, пожарного депо, школы на 1800 мест и начать строительство газораспределительных сетей.
 

Очень важно создавать места для проведения досуга. В прошлом году двухэтажный коттедж мы переоборудовали под Дворовый клуб, где созданы все условия для бесплатного проведения досуга как для детей, так и для взрослых, построили несколько общественных пространств. Строим здесь физкультурно-оздоровительный комплекс, на пресечении улиц Доспамбет жырау и Айгыржал планируем построить еще одно общественное пространство", - сообщил глава города.

 
По его словам, здесь планируют запустить новые автобусные маршруты, продолжить работы по проведению освещения, строительству дорог.
 

В столице 16 жилых массивов. Мы работаем над их системным развитием. В ближайшие годы в ЖМ планируем построить еще 130 километров сетей водоснабжения и водоотведения, 85 километров ливневой канализации, более 170 километров сетей электроснабжения, 23 километра сетей теплоснабжения, три комплекса очистных сооружений ливневых канализаций. Наша цель - сделать окраины своего рода микрорайонами с удобной для комфортного проживания инфраструктурой", - написал аким столицы.

 

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо поздравил казахстанцев с наступающим Новым годом по Восточному календарю

30.01.2022, 12:49 90231
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо поздравил казахстанцев с наступающим Новым годом по Восточному календарю
Фото: dknews.kz
АЛМАТЫ. 30 ЯНВАРЯ - Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо поздравил казахстанцев с наступающим Новым годом по Восточному календарю и открыл праздничный концерт, организованный посольством КНР в РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Дорогие друзья, приветствую вас всех на концерте, посвященном новому году по лунному календарю, празднику Чуньцзе. Предстоящий год - год Тигра. Это животное своенравное, любимое среди китайцев. Тигр умный, шустрый, решительный, уверенный в себе. Он смелый и практически не знает страха, поэтому ожидается, на мой взгляд, вполне успешный и удачный год. Проведение нашим посольством концерта накануне праздника весны стало доброй традицией, практикующийся в течении последних лет, но нынешний год характеризуется двумя памятными датами - это 30-летие Независимости Казахстана и 30-летие установления дипломатических отношений наших стран, поэтому сегодняшний концерт имеет для нас особое значение", - отметил Чжан Сяо.

 
Чрезвычайный и Полномочный Посол напомнил, что "в этом году новый год приходится на 1 февраля, (наступит) буквально через пару дней. Сейчас по всему Китаю царит предпраздничная атмосфера. Приветливые хозяйки начинают готовить вкусности. Люди начали возвращаться к своим родным очагам. Среди присутствующих немало тех, кто жил и учился в Китае. Вместе с китайцами проводили праздник Чуньцзе, поэтому знают не понаслышке, какое внимание уделяется этому празднику в Китае, поскольку это самый торжественный праздник. По всей стране сегодня наблюдается предпраздничная суета, конечно, приятная суета. Благодаря эффективным и методическим противоэпидемическим мерам COVID-19 в Китае почти подавлен, и теперь он практически не повлияет на праздничное настроение. Нынешний праздник Чуньцзе отличается еще и тем, что он почти совпадает с одним из важных авторитетных спортивных мероприятий - зимними Олимпийскими играми-2022 в Пекине, которые продлятся с 4 по 20 февраля. Таким образом, Пекин станет единственным в мире городом двух Олимпиад - и летней, и зимней. Предстоящая зимняя Олимпиада вдвойне украсит Пекин и вдвойне прибавит всем китайцам радости. В целях реализации озвученных правительством Китая принципов зелености, инклюзивности, открытости и честности Китай на протяжении последних шести лет провел прагматичную, высокоэффективную и энергичную подготовительную работу, построил высококачественные и экологически зеленые объекты инфраструктуры.".
 
Чжан Сяо рассказал о проведении Пекинской Олимпиады в сложных условиях напряженной международной обстановки.
 

На фоне международной политической и экономической турбулентности предстоящая зимняя Олимпиада станет уникальной возможностью продемонстрировать человеческую солидарность, стойкость и международное сотрудничество. Абсолютное большинство стран мира проявляет сильное желание, чтобы успешное проведение в Пекине такого яркого, необыкновенного и выдающего спортивного мероприятия способствовало укреплению мира и дружбы всех стран. Им плевать на попытки политизации спорта. Для них есть только одно твердое убеждение: спорт вне политики. Мы знаем, что Казахстан силен в некоторых зимних видах спорта. Его спортсмены уже завоевали 82 лицензии в восьми видах спорта на предстоящую зимнюю Олимпиаду. Насколько мне известно, все они два дня тому назад уже вылетели в Пекин. Согласно разработанному оргкомитетом алгоритму, прибывающие в Китай спортсмены попадают в замкнутую систему управления, полностью изолированную от общества. Все они должны ежедневно наблюдать за свои здоровьем и сдавать ПЦР-тесты, таким образом здоровье каждого спортсмена будет полностью гарантировано".

 
Чжан Сяо отметил, что "концерт проходит на фоне успешно завершившейся четыре дня тому назад видеоконференции председателя КНР господина Си Цзиньпина и глав пяти государств Центральное Азии по случаю 30-летия установления дипломатических отношений с этими странами. На этой конференции председатель Си Цзиньпин обобщил секрет успеха отношений Китая со странами Центральной Азии за прошедшие 30 лет - это взаимоуважение, добрососедство, взаимопомощь и взаимная выгода. Такое утверждение было тут же одобрено всеми пятью главами государств. Это не дежурные слова и не красивые шаблоны. За каждым словом закрепляется масса конкретных примеров. Эти четыре принципа стали непреходящими ценностями наших стран. Убежден, что они станут и непоколебимым ориентиром на пути постоянного повышения уровня наших взаимоотношений. Должен сказать, что китайско-казахстанские отношения выделяются среди взаимоотношений нашей страны с остальными государствами региона. Согласно новейшей статистики, товарооборот наших стран за прошедший год составил $25,3 млрд, увеличившись на 18%. Эта сумма превысила половину от общего товарооборота со странами Центральной Азии".
 

Наш высочайший уровень взаимодоверия и взаимовыручки проявился еще в ходе подавления недавних январских массовых беспорядков в Алматы. Председатель КНР господин Си Цзиньпин одним из первых лидеров мира выразил поддержку президенту Казахстана. В адресованном президенту Касым-Жомарту Токаеву послании он четко заявил, что Китай твердо поддерживает усилия по обеспечению мира, стабильности и наведению порядка в стране, а также против любых попыток инспирировать цветные революции и подорвать мирную жизнь казахстанцев. В день национального траура министр иностранный дел КНР господин Ван И позвонил своему казахстанскому коллеге, выразив солидарность с казахстанским народом. Мы убеждены, что черная полоса уже преодолена. Экономика будет восстановлена в скором времени. Как говорят в Китае, радуга приходит после бури. Казахстан станет сильнее и крепче. Китай всегда готов оказать всяческое содействие дружественному Казахстану", - подчеркнул посол КНР.

 

Дорогие друзья, от имени посольства Китая выражаю вам искреннюю признательность и желаю вам крепкого здоровья, счастья и еще больших успехов в новом году!", - заключил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо.

 

В Алматинской области вандалы разгромили кладбище

29.01.2022, 22:03 119021
В Алматинской области вандалы разгромили кладбище
Фото: кадр из видео
АЛМАТЫ. 29 ЯНВАРЯ - В Уштобе Алматинской области вандалы разгромили кладбище. Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел разыскать виновных и привлечь их к уголовной ответственности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву дано поручение разыскать вандалов, осквернивших православное кладбище в Уштобе (Алматинская область) с целью привлечения их к уголовной ответственности по закону", - написал президент РК Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

 

Информация об акте вандализма появилась в соцсетях. В видео сообщается, что близ города Уштобе неизвестные сбили с могилок кресты, надгробные таблички, вырвали оградки.
 

Расследованием по делу, возбужденному по статье статьей 294 УК РК "Вандализм", занимаются сотрудники Каратальской районной полиции. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к этому преступлению", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

 

Президент РК прокомментировал отключение Интернета во время ЧП

29.01.2022, 21:36 114866
Президент РК прокомментировал отключение Интернета во время ЧП
НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал отключение Интернета во время чрезвычайного положения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Среди командиров бандитских формирований были люди информационно очень хорошо подготовленные. То есть дезинформационная кампания, так называемые фейки, лились рекой. Это говорит опять же в пользу того, что эта вылазка против Казахстана была тщательно подготовлена", - заявил президент РК в ходе интервью в эфире телеканала "Хабар 24".

 
Он отметил, что Интернет в таких случаях отключается не только в Казахстане, но и в целом ряде стран, потому что его используют недобросовестные люди в своих целях.
 
"Информационно мы проиграли, это надо признать. Никто толком не объяснил мой приказ, так же, как и мои действия. Уже потом я в режиме ручного управления дал поручение выступить там, сказать здесь. Информационно мы проиграли, но не до этого было. В то время разве можно было думать о том, кто о нас что скажет", - сказал Токаев.

 

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