Синоптики рассказали, какой будет погода в феврале

НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - Средняя температура воздуха в феврале, на большей части страны, ожидается выше климатической нормы на 1-2 градуса, это будет связано с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На востоке страны влияние холодного антициклона из районов Таймыра и Восточной Сибири обусловит температуру воздуха около климатической нормы, сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет".

Количество осадков в феврале предполагается около нормы на большей части республики, больше нормы на западе, в горных и предгорных регионах юга, юго-востока и востока Казахстана.

В начале первой декады Сибирский антициклон обусловит морозную и преимущественно малоосадочную погоду на большей части Казахстана, а на западе республики, с влиянием Западного и Южного циклонов, ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра до 15-20 метров в секунду, туман и гололедные явления. Затем, с перемещением циклона в северо-восточном направлении, осадочная и ветреная погода ожидается и на остальной территории страны.

В первой половине первой декады февраля ожидается повышение дневных температур воздуха на юге и западе Казахстана.

Во второй и третьей декадах февраля, с чередованием барических образований, ожидается неустойчивый характер погоды: вновь пройдут осадки (дождь, снег), с порывистым ветром, в северо-западной половине и на западе страны с метелью, на юге в отдельные дни с пыльной бурей.