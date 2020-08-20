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Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня

19.08.2020, 10:45 11719
Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев с 20 по 22 августа, передает Kazakhstan Today.
 

В предстоящие три дня на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды", - информирует РГП "Казгидромет".

 
С приходом южного циклона, пройдут дожди c грозами. 
 
В конце недели на юго-западе пройдут сильные дожди. Возможен шквал, выпадение града. 
 
Затем с продвижением краткого антициклона ожидается прекращение осадков и небольшое понижение температуры воздуха на западе. 
 

Местами по республике усилится ветер", - добавили в ведомстве.

 

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