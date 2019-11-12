Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 12-14 ноября

Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - В "Казгидромете" опубликовали прогноз погоды на 12-14 ноября 2019 года, передает Kazakhstan Today.

Холодный и мощный антициклон, переместившийся на Казахстан, вызвал понижение температуры воздуха и осадки. Но его влияние на погоду у нас сохранится лишь на ближайшие сутки. Вслед ему с Европейской части России смещается циклон с атмосферными фронтами, с которыми ожидаются осадки, гололёд, туман и повышение температуры. Но и это ненадолго. С северных районов Скандинавии уже готовится очередное вторжение холодного антициклона на западные и северные области республики", - говорится в сообщении.

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