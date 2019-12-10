Синоптики рассказали о погоде в Казахстане 9 декабря

Нур-Султан. 9 декабря. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев 9 декабря, передает Kazakhstan Today.

"На юго-западе, востоке и в центре республики с прохождение атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, преимущественно в виде снега. На остальной территории Казахстана под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. Местами по республике сохранятся туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области местами туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области местами ожидается туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области местами туман, ночью и утром ветер 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области местами туман, гололед, низовая метель.

В Атырауской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами туман, гололед.

В Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, ночью и утром в Алматинской области местами ожидается туман.

В Мангистауской области местами гололед.

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