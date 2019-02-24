Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на ближайшие дни

Астана. 20 февраля. Kazakhstan Today - РГП "Казгидромет" сообщило о погоде в Казахстане на 21-23 февраля 2019 года, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, быструю смену барических образований, характерную для весенних процессов, мы наблюдаем уже в феврале. Вот и циклон, вызвавший в прошедшие сутки снегопады, метели, сильный западный ветер и аномальное тепло в большинстве областей Казахстана, сместился на юг Западной Сибири.

"А на смену ему с юго-западных районов Европейской части России смещается антициклон, с которым ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха. Но и оно ненадолго. Уже формируется следующий атлантический циклон, который принесёт в Казахстан очередные осадки и потепление", - сообщает РГП "Казгидромет".

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