Астана. 22 февраля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие три дня, передает Kazakhstan Today.

Активный циклон, вызвавший сильные снегопады в Европейской части России, смещается на Западную Сибирь. Но связанные с ним атмосферные фронты будут оказывать влияние на погоду преимущественно в западных и северных областях Казахстана. А на южные области республики смещаются фронты с юга Каспия, с которыми в воскресенье и понедельник возможны осадки, туман и гололёд", - говорится в прогнозе "Казгидромета" на 23-25 февраля.

При этом остальная территория Казахстана будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, поэтому осадки маловероятны.

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