Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - В Службе центральных коммуникаций директор Гидрометцентра РГП "Казгидромет" Марина Шмидт рассказала какая погода ожидается в ближайшие трое суток, передает Kazakhstan Today.

По ее словам, 30 апреля на большей части Республики Казахстан сохраняется неустойчивая погода, осадки, в северных регионах дождь с переходом в снег, град, порывистый ветер. После кратковременного потепления вновь похолодает: на западе - ночью до -2+5 градусов по Цельсию, днем до +7+15 градусов по Цельсию; в северо-западной половине - ночью до -5+5 градусов по Цельсию, днем от +15+20 градусов по Цельсию до +2+10 градусов по Цельсию; на остальной территории пройдут дожди с грозами, но сохраняется теплая погода +15+25 градусов по Цельсию.

На 1 мая жителей западных областей ожидает погода без осадков, днем воздух прогреется до +10+20 градусов по Цельсию.

Для жителей северных, центральных и восточных регионов погода менее благоприятна, сохраняются осадки (дождь, снег), на востоке Казахстана сильные осадки, с порывистым ветром, не исключены в ночные и утренние часы гололед и туман. Довольно холодно ночью -2-7 градусов по Цельсию, днем +3+11 градусов по Цельсию.

На юге и юго-востоке Казахстана вновь дожди, местами сильные, с грозами, градом и порывистым ветром. Температура ночью будет в пределах +2+10 градусов по Цельсию, на поверхности почвы возможны заморозки до 3 градусов, днем +12+20 градусов по Цельсию.

2 мая в западной половине ожидается погода без осадков, восточной половине все еще сохраняются местами осадки, на юге дожди с грозами и порывистым ветром. На западе и юге страны температура днем составит +15+25 градусов по Цельсию, на севере, в центре и востоке +5+15 градусов по Цельсию.

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