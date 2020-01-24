Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

Алматы. 23 января. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в ближайшие трое суток - 23-25 января 2020 года, передает Kazakhstan Today.

"В предстоящие трое суток каких-либо заметных изменений в погоде Казахстана не ожидается. По-прежнему территория республики будет находиться в зоне влияния атмосферных фронтов, связанных с атлантическими циклонами, перемещающимися через северные районы Скандинавии и России", - сообщает РГП "Казгидромет".

Сообщается, что в большинстве областей ожидаются снегопады, метели, очень сильный западный ветер, в северных областях порывы ветра могут достигать более 30 метров в секунду, а также туманы и гололёд.

Температура воздуха сохранится выше средней многолетней на 5-8 градусов по Цельсию, в северных областях на 8-13 градусов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства