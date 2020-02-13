Система Orphus

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

12.02.2020, 13:08 19981
Алматы. 12 февраля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 13-15 февраля 2020 года, передает Kazakhstan Today.
 
"После небольшой передышки сложные погодные условия вновь ожидаются на большей части Казахстана. С Европейской части России смещаются атмосферные фронты, которые будут вызывать в северной половине республики снегопады, сильный западный ветер и метели, значительно ухудшающие видимость и вызывающие снежные заносы на дорогах", - сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет". 
 
По данным синоптиков, на южные и восточные области выходит южный циклон с районов Средней Азии, а с ним ожидаются осадки, туман, гололёд, на востоке республики - снегопады и метели. При этом температура воздуха ожидается выше средних многолетних значений на 2-5 градусов по Цельсию, на западе около них.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая