Алматы. 12 февраля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 13-15 февраля 2020 года, передает Kazakhstan Today.

"После небольшой передышки сложные погодные условия вновь ожидаются на большей части Казахстана. С Европейской части России смещаются атмосферные фронты, которые будут вызывать в северной половине республики снегопады, сильный западный ветер и метели, значительно ухудшающие видимость и вызывающие снежные заносы на дорогах", - сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, на южные и восточные области выходит южный циклон с районов Средней Азии, а с ним ожидаются осадки, туман, гололёд, на востоке республики - снегопады и метели. При этом температура воздуха ожидается выше средних многолетних значений на 2-5 градусов по Цельсию, на западе около них.

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