Алматы. 2 марта. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 3-5 марта 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Весна пришла с теплом и без осадков. Но весной погода переменчивая и уже в предстоящие трое суток с атмосферными фронтами, смещающимися на Казахстан, на большей его части ожидаются осадки, дождь, мокрый снег, гололёд и, конечно, туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

Аномально высокая температура, наблюдавшаяся в выходные дни, в ближайшие дни немного понизится и станет близкой к норме.

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