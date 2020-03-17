Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 17-19 марта 2020 года, передает Kazakhstan Today.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов в начале периода на большей части республики местами ожидаются осадки, на севере - усиление ветра, а юго-западные тропосферные потоки принесут повышение температур в восточной половине республики, но смещающийся в тыл фронтам холодный антициклон вызовет постепенное понижение температур сначала на западе, далее на остальной территории Казахстана", - сообщает РГП "Казгидромет".

Местами по республике будут наблюдаться туман, гололед.

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