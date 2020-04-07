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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

06.04.2020, 11:54 16444
Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 7-9 апреля 2020 года, передает Kazakhstan Today.
 

В первые два дня большая часть территории Казахстана будет находиться во власти глубокого Атлантического циклона, который принесет обильные осадки с грозами, порывистый ветер, на юге республики возможно выпадение града", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
По данным синоптиков, 9 апреля облака будут рассеиваться, ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха, это связано с европейским антициклоном.
 

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