Алматы. 20 апреля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 21-23 апреля 2020 года, передает Kazakhstan Today.

В начале недели неустойчивый характер погоды будет наблюдаться в большинстве регионов Казахстана. Этому будет способствовать циклон и связанные с ним фронтальные разделы. Пройдут дожди, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром, а также понижение температуры днем от 15-23 до 8-16 тепла", - сообщает РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, лишь на юг и юго-восток республики продолжит поступать теплый южный воздух, будет солнечно, сухо и очень тепло.

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