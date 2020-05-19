Нур-Султан. 18 мая. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 19-21 мая 2020 года, передает Kazakhstan Today.

В ближайшие дни с прохождением северо-западного циклона и связанных с ним фронтальных разделов на всей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди, на севере, востоке и юго-востоке местами сильные", - сообщает РГП "Казгидромет".

Местами грозы, туманы, шквал, усиление ветра, возможен град. Ожидается понижение температуры воздуха, лишь на юге республики повышение.

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