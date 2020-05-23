Алматы. 22 мая. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток, 23-25 мая 2020 года, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", в ближайшие дни большая часть Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, поэтому практически на всей территории ожидается жаркая погода без осадков.

Однако местами сохранится усиление ветра, с пыльными бурями на юге и западе. Лишь в первый день под влиянием фронтальных разделов в западных регионах местами пройдут дожди с грозами", - сообщили синоптики.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства