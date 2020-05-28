Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 28-30 мая 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Антициклон из районов Архангельска оказывает свое влияние на большую часть республики. Здесь сохранится погода преимущественно без осадков и будет наблюдаться ослабление жары. Лишь в конце периода, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидаются кратковременные дожди с грозами и выпадением града. А на юге, с теплыми воздушными массами из районов Ирана, установится жаркая и сухая погода", - сообщает РГП "Казгидромет".

На юге и на западе местами прогнозируется усиление ветра с пыльными бурями.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства