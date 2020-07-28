Система Orphus

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

27.07.2020, 14:01 11206
Алматы. 27 июля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток, передает Kazakhstan Today.
 

С прохождением циклона, охватившего большую часть территории Казахстана, связанные с ним атмосферные фронты принесут с собой дожди с грозами и порывистым ветром. В северных и восточных регионах ожидаются сильные дожди, не исключено выпадение града, а на юге - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Лишь западные и юго-западные регионы будут находиться в поле повышенного давления, здесь ожидается погода преимущественно без осадков.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая