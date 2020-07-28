Алматы. 27 июля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток, передает Kazakhstan Today.

С прохождением циклона, охватившего большую часть территории Казахстана, связанные с ним атмосферные фронты принесут с собой дожди с грозами и порывистым ветром. В северных и восточных регионах ожидаются сильные дожди, не исключено выпадение града, а на юге - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

Лишь западные и юго-западные регионы будут находиться в поле повышенного давления, здесь ожидается погода преимущественно без осадков.

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