Алматы. 29 июля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - с 30 июля по 1 августа 2020 года, передает Kazakhstan Today.

В ближайшие дни с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами по республике ожидаются кратковременные дожди, 30 июля на востоке местами сильные. Лишь в северных и юго-западных регионах ожидается погода без осадков и с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана ожидается постепенное повышение температуры воздуха", - сообщает РГП "Казгидромет".

Местами по республике будут отмечаться грозы, шквалистый ветер и возможно выпадение града.

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