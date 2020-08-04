Алматы. 3 августа. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 4-6 августа 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Погоду в западной и восточной части Республики Казахстан будет определять высотная ложбина, которая вызовет дожди с грозами, в западном регионе местами сильные дожди, шквал, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В последующие дни ложбина также будет влиять на южные части Казахстана, а вынос тепла из районов Ирана вызовет повышение температуры на юге и юго-востоке.

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