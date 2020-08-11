Алматы. 10 августа. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 11-13 августа 2020 года, передает Kazakhstan Today.

В первую половину недели южный циклон сохранит свое влияние на Казахстан. На большей части республики ожидаются дожди c грозами, на севере и северо-западе местами сильные. С прохождением атмосферных фронтов ожидаются шквал, усиление ветра, возможно выпадение града", - сообщает РГП "Казгидромет".

На севере понижение температуры воздуха ночью до 7-15, днем до 15-20 тепла.

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