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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

09.05.2022, 11:32 30436
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток
НУР-СУЛТАН. 9 МАЯ - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 10-12 мая 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории страны ожидаются дожди, на западе, юге республики - временами сильные дожди с грозами, градом, усилением ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 25 метров в секунду. 
 
На севере, юге, юго-западе Казахстана ожидается пыльная буря. 
 
Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник.
 

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В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

10.05.2022, 09:08 3516
В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди
НУР-СУЛТАН. 10 МАЯ - Большая территория Казахстана будет находиться под влиянием циклона, с которым ожидаются дожди с грозами, на западе, северо-западе, в горных районах юга страны - сильные дожди, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Местами по РК ожидаются усиление ветра, шквал, пыльная буря, на западе, юге - град", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Днем на юге, западе Акмолинской области ожидаются гроза, пыльная буря, ветер ночью на юге, западе области, порывы 15-20 метров в секунду, днем 15-20, на северо-западе порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более. 
 
Днем на западе, юге и в горных районах Алматинской области - гроза, при грозе порывы ветра 15-20 метров в секунду. 
 
В Туркестанской области ожидаются временами гроза, шквал, в горных районах - град, на севере области - пыльная буря, на большей части области ветер 17-22, на горных перевалах 25 метров в секунду. 
 
На севере, востоке Западно-Казахстанской области - гроза, град, шквал, на севере, западе, юге области ветер, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, востоке Атырауской области - гроза, град, на западе, центре и востоке области ветер, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на северо-востоке Мангистауской области гроза, на западе области ночью и утром туман, на юге, северо-востоке области пыльная буря, ветер 17-22, порывы 25 метров в секунду. 
 
На юге Актюбинской области гроза, в центре, на юге области - ветер, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на западе, юге, днем на большей Костанайской области ожидаются гроза, град, ветер 15-20, на западе, юге, востоке области порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На юге, западе, севере Северо-Казахстанской области - шквал, пыльная буря, ночью на юге, днем на большей части усиление ветра до 15-20, на юге, западе, севере порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более. 
 
Днем на большей части Павлодарской области, днем на западе Восточно-Казахстанской области ожидается ветер 15-20 метров в секунду.
 
На западе, севере, юге Карагандинской области ожидается гроза, днем на юге области - пыльная буря, на западе, севере, юге области ветер 15-20, порывы 23 метра в секунду.
 
Ночью и утром на севере, в центре, на востоке Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, в центре области - пыльная буря, на севере, в центре, на востоке области ветер 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на юге, севере Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах ветер 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
 
В Нур-Султане ожидается гроза, +19 - +21 градус, скорость ветра 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.
 
В Алматы - гроза, +28 - +30 градусов, скорость ветра 3-8 метров в секунду, при грозе порывы 13 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

09.05.2022, 21:20 13581
Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях
НУР-СУЛТАН. 9 МАЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Мангистауской, Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью и утром 10 мая на севере Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ночью и утром на западе области - туман. На юге, северо-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер западный, на юге, северо-востоке, в центре области 17-22, порывы 25 метров в секунду. 
 
Днем 10 мая на юге, западе Акмолинской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер юго-восточный, ночью на юге, западе области порывы 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, на северо-западе порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более.
 
В Нур-Султане 10 мая ожидается во второй половине дня гроза. Днем - пыльная буря. Ветер юго-восточный, ночью порывы 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.
 
10 мая на востоке Атырауской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке области - гроза, град. Ветер северо-восточный на западе, центре и востоке области, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
10 мая ночью на севере, днем на востоке Актюбинской области ожидается сильный дождь. На юге области ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный, в центре, на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
10 мая ночью на западе, юге, днем на большей части Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, восточный 15-20, на западе, юге, востоке области порывы 23-28 метров в секунду. 
 
10 мая в центре Кызылординской области ожидаются пыльная буря, ночью и утром на севере, в центре, на востоке области гроза, шквал. Сохраняется ветер юго-западный, западный на севере, в центре, на востоке области 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью 10 мая на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на западный, на севере, западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Утром и днем 10 мая в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Временами гроза, шквал, в горных районах - град. На севере области пыльная буря. Ветер западный, северо-западный на большей части области 17-22, на горных перевалах 25 метров в секунду. 
 
В Шымкенте утром и днем 10 мая ожидается сильный дождь. Гроза, шквал. Ветер западный, северо-западный, порывы 17-22 метра в секунду. 
 
Днем 10 мая на большей части Павлодарской области ожидается ветер восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
10 мая на западе, севере, юге Карагандинской области ожидается гроза. Днем на юге области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, на западе, севере, юге области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем 10 мая на юге, западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются шквал, пыльная буря. Ветер юго-восточный, ночью на юге области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, на севере, юге, западе области порывы 23-28 метров в секунду. 
 
Днем 10 мая на юге, в горных районах, ночью 11 мая на юго-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 10-12 мая на севере, юге области, в горных районах ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 10-12 мая на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, 10 мая порывы 23 метра в секунду. 
 
Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 10-12 мая.
 

День Победы отметили в Алматы

09.05.2022, 21:14 14306
Фото: акимат Алматы
АЛМАТЫ. 9 МАЯ - В Алматы состоялись масштабные праздничные мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев после минуты молчания в память о погибших воинах-казахстанцах прошла церемония возложения цветов к Вечному огню с участием акима Алматы Ерболата Досаева.
 
Цветы к мемориалу возложили ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, военнослужащие, представители правоохранительных органов, депутаты маслихата, общественные деятели и жители города.
 
После церемонии для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла был организован торжественный обед, в ходе которого глава города поздравил фронтовиков с праздником, выразил им благодарность за героизм в годы войны и пожелал долгих лет жизни.
 

Низкий вам поклон за героические подвиги, за сохранение мира, за наше будущее. Крепкого вам здоровья, хорошего настроения. Мы хотим видеть вас среди нас, слушать ваши замечательные рассказы и внимать ценным советам. Будем встречаться с вами чаще", - сказал Ерболат Досаев.

 
В ходе встречи ветераны делились воспоминаниями, читали стихотворения и исполняли фронтовые песни.
 

Мы завоевали мир, мы завоевали свободу. Те, кто среди нас вот сейчас есть, наши дети, наши внуки, наши правнуки, это благодаря тому, что мы завоевали Победу. Если бы этого не случилось, никого бы из вас не стояло с нами. Я поздравляю нас с Днем Победы и желаю еще долгих лет жизни. Живите, радуйтесь, еще чтобы не раз мы встретились за этим праздничным столом", - сказал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Белозеров.

 

Не так уж много нас осталось. Большое спасибо нашему акимату, что собрали нас всех вместе отметить праздник и поблагодарить за наши заслуги, за Победу. Это великий праздник всего мира. Я служил в Панфиловской дивизии от начала и до конца. Искренне рад быть с вами в этот особенный день", - сказал Каирлы Жонкабаев, последний из оставшихся в живых солдат легендарной 8-й Гвардейской Панфиловской дивизии.

 
Фронтовики поблагодарили акима за особое внимание и организацию праздничных мероприятий. Ерболат Досаев подчеркнул, что город способен и должен оказывать всестороннюю постоянную поддержку фронтовикам. Глава города поручил обеспечить всех ветеранов уходом и заботой, в том числе организовать ежемесячный выезд медицинских работников на дом для регулярной проверки здоровья и активно привлекать волонтеров.
 
В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев также прошла выставка военной техники, для жителей и гостей города была организована полевая кухня, состоялся праздничный концерт с участием военного оркестра. К праздничным мероприятиям были привлечены более 250 артистов.
 
Масштабные праздничные мероприятия прошли во всех районах города. В праздничный день тысячи жителей города приняли участие в шествии "Батырларга тагзым" и возложили цветы к Вечному огню в память о погибших в войне. 
 
В годы войны на фронт были призваны 1,3 млн казахстанцев. Боевыми орденами и медалями были награждены свыше 100 тысяч воинов из Казахстана, более 500 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Всего на сегодня в Алматы проживают 75 ветеранов Великой Отечественной войны.
 

Алматинские полицейские поздравили 98-летнего ветерана с Днем Победы во дворе его дома

09.05.2022, 15:54 23896
АЛМАТЫ. 9 МАЯ - Полицейские Алматы провели праздничный концерт в честь Дня Победы для 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Камбара Касенова прямо во дворе его дома, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы организовали для ветерана настоящий праздник. Артисты ансамбля департамента полиции исполнили военные произведения. Концерт удался на славу: аксакал посвятил молодежи бата, а жители многоквартирного дома с удовольствием послушали композиции в живом исполнении", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы полковник Олжас Мырзабеков. 


 

Воспитателя еще одного павлодарского детсада уволили за грубое отношение с двухлетним воспитанником

09.05.2022, 14:56 24506
Воспитателя еще одного павлодарского детсада уволили за грубое отношение с двухлетним воспитанником
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 9 МАЯ - Мать двухлетнего воспитанника детского сада в Павлодаре решила посмотреть запись с видеокамер детского сада после того, как ее ребенок стал пугливым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В детский сад мальчик ходил только десять дней, информирует Pavlodarnews.kz.
 

На видеозаписи видно, как мой сын подошел к шкафу и взял цветную бумагу, он спокойно стоял и рассматривал, как тут подходит (воспитатель), выхватывает бумагу из рук и швыряет моего ребенка в сторону, где стоит стол, стулья с железными ножками и мольберт, затем поднимает, держа за руку недолжным образом, и даже не успокаивает, видя, что он ударился и плачет взахлеб", - сообщила мама ребёнка.

 
По словам женщины, ее сын стал бояться воспитательницу - сжимался и прикрывался руками, когда она шла в его сторону.

 
Женщина утверждает, что на видео запечатлены нарушения и по отношению к другим детям.
 

Воспитатель закрывала рот моему ребенку рукой, таскала из нашей группы мальчика за капюшон, хватала за руки, закрывала доступ к игрушкам стульями, подняла полотенце с пола и вытерла моему ребенку лицо, теперь у нашего ребенка конъюнктивит", - добавила павлодарка.

 
По словам матери ребенка, воспитательница отрицала свою вину. Мальчика отправили на медэкспертизу, где зафиксировали синяки. С полученными доказательствами родители обратились в полицию.
 
Заместитель руководителя отдела образования Куаныш Кыдыралин сообщил, что в детском саду провели служебное расследование.
 

Взяли объяснительные с руководителя дошкольной организации и воспитателя младшей "А" группы. Воспитатель уволена с занимаемой должности по отрицательным мотивам", - сказал собеседник. 

 
В настоящее время на сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводится опрос на тему: "В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?". 74% респондентов ответили: "Да, давно пора". 20% опрошенных ответили, что их все устраивает и это воспитательный процесс. 6% ответили: "Мне все равно".

Ранее в Павлодаре уволили воспитательницу детского сада за пощечину ребенку.

После скандала с избиением детей в столичном инклюзивном детсаду в РК предложили вернуть лицензирование детсадов.
 

Военнослужащие Вооруженных сил РК поздравили ветеранов с Днем Победы

09.05.2022, 14:13 26961
Фото: Министерство обороны РК
НУР-СУЛТАН. 9 МАЯ - Во всех регионах страны воины казахстанской армии приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Военнослужащие возложили цветы к мемориалам славы и памятникам участникам войны.
 
Во всех гарнизонах военнослужащие посетили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. По месту их жительства были организованы торжественные мероприятия, военными оркестрами исполнены мелодии военных лет, рассказали в пресс-службе Министерства обороны Казахстана.
 

День Победы имеет для Казахстана огромное историческое значение. Из Казахстана на фронт было отправлено около 1 200 000 человек, половина из них не вернулись с войны. В республике сформированы 12 стрелковых и 4 кавалерийских дивизии, 7 стрелковых бригад и около 50 отдельных полков и батальонов. Огромную роль Казахстан сыграл как стратегический тыл страны. В годы войны Карагандинская область дала 35 млн тонн угля. Тружениками тыла для фронта было произведено более 5 млн тонн хлеба и более 700 тысяч тонн мяса. 9 из 10 пуль для армии были отлиты из казахстанского свинца", - говорится в сообщении ведомства.

 
За подвиги в Великой Отечественной войне звания Героя Советского Союза были удостоены около 500 казахстанцев.
 

В Нур-Султане в честь Дня Победы запустят праздничный салют

09.05.2022, 12:03 30026
В Нур-Султане в честь Дня Победы запустят праздничный салют
Фото: pexels
НУР-СУЛТАН. 9 МАЯ - В столице в честь 77-й годовщины Дня Победы запустят праздничный фейерверк, организованный за счет спонсорских средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации столичного акимата, фейерверк запустят с набережной реки Есиль сегодня, 9 мая, в 22.00.
 
Длительность салюта составит 10 - 12 минут, а количество выстрелов не менее 3 тысяч.
 
В ведомстве также отметили, что для жителей города организованы различные мероприятия в виде концертов, представлений как офлайн, так и онлайн.
 
9 мая в студенческом парке также организован концерт для ветеранов и всех желающих. Праздничный концерт, где можно послушать полюбившиеся песни, будет проходить до 14.00.
 
Также сегодня состоится онлайн-акция "Победители. Батырларга тагзым", посвященная памяти казахстанских ветеранов Великой Отечественной войны и Дню Победы. 
 

Кроме того, в дни празднования Дня Победы традиционно проходят церемонии возложения цветов, гирлянд Славы на могилу воинов, умерших от ран, полученных в годы Великой Отечественной войны, с участием ветеранов войны, тружеников тыла, представителей общественных и молодежных организаций, к монументу "Отан ана" и памятникам Героям войны - Талгату Бегельдинову, Ракымжану Кошкарбаеву, Бауыржану Момышулы, Маншук Маметовой, Алие Молдагуловой и т.д.", - говорится в сообщении ведомства.

 
9 мая также можно посетить Театр кукол, где покажут сказку "Солдатский котелок", а музейно-мемориальный комплекс "АЛЖИР" 10 мая приглашает присоединиться к лекции ко Дню Победы "Біз Женістін Урпагымыз!".
 
Столичный цирк в честь праздников подготовил для зрителей специальную цирковую программу.
 

Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник

09.05.2022, 09:23 32356
Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник
НУР-СУЛТАН. 9 МАЯ - Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в понедельник, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Запад и юг республики будут находиться под влиянием циклона, с которым ожидаются дожди с грозами, на западе страны - сильные дожди. Местами по РК ожидаются усиление ветра, шквал, пыльная буря, на западе, юге - град", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере и в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
На севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря, на севере, западе, в горных, предгорных районах области усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, в горных, предгорных районах днем ожидаются гроза, шквал. 
 
На юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря, днем на востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, востоке Атырауской области ожидаются гроза, град, на востоке области - усиление ветра, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-западе, севере, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на западе, юге области - пыльная буря, на западе, севере, юге области - усиление ветра 17-22, порывы 25 метров в секунду. 
 
На юге, северо-востоке, в центре Актюбинской области ожидается усиление ветра, порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью на западе, юге, днем на большей части Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
На западе Северо-Казахстанской области, на юге Павлодарской области днем усилится ветер до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской области - усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
На севере, западе Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, в центре - пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области - усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
На западе, юго-востоке Акмолинской области ожидаются пыльная буря, усиление ветра, порывы 15-20 метров в секунду.
 
На юге Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Актюбинской области, в центре Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Алматы ожидается переменная облачность, +26 - +28 градусов, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.
 
В Нур-Султане - переменная облачность, +20 - +22 градуса, скорость ветра - 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.
 

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