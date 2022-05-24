Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в понедельник

НУР-СУЛТАН. 23 МАЯ - На территорию Казахстана сохранит влияние северо-западный циклон, в связи с чем пройдут дожди, на западе, юго-востоке страны сильные дожди, грозы, град, шквал, порывистый ветер, на юго-западе республики с пыльной бурей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На северо-западе, севере, северо-востоке Казахстана на поверхности почвы ожидаются заморозки", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области ожидаются на северо-западе, северо-востоке гроза, град, шквал, днем на западе, северо-востоке области усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.

В Атырауской области ожидается ночью на большей части, днем на западе, севере, востоке области гроза, на юге, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области ожидается днем на большей части области пыльная буря, днем на севере области - гроза, усиление ветра на большей части области до 15-20, на севере, в центре области порывы 25 метров в секунду.

В Актюбинской области ожидаются на западе, севере области гроза, град, на западе, севере, юге усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

В Костанайской области ожидаются на севере области гроза, град, шквал, на севере, юге области усиление ветра до 15-20, днем на большей части 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области ожидается на юге, западе, северо-востоке области гроза, днем - шквал, град, на востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Акмолинской области ожидается на севере, западе области гроза, ночью на севере, западе, востоке, днем на большей части области усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.

В Алматинской области ожидаются ночью на юге, востоке и в горных, предгорных районах, днем на юге и востоке области гроза, град, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

В Жамбылской области ожидаются в горных районах гроза, град, шквал, утром и днем на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.

В горах Туркестанской области ожидается гроза, при грозе усиление ветра, порывы до 15-20 метров в секунду.

На севере Павлодарской области, на западе, севере Карагандинской области, в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На востоке Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областей, на севере Костанайской области на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы переменная облачность, +17 - +19 градусов, скорость ветра 3-8 метров в секунду.

В Нур-Султане - переменная облачность, +21 - +23 градуса, скорость ветра 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.