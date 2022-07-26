НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в понедельник, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным РГП "Казгидромет", погоду на западе республики будет обуславливать северо-западный циклон, с которым пройдут дожди, временами сильные дожди, с грозами, усилением ветра, градом, шквалом. На юге РК - пыльная буря. В восточной половине Казахстана ожидается погода без осадков.

На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Жетысуской, Алматинской областей, на юге Атырауской области, на юге, в центре Улытауской области, на юге, севере, востоке Актюбинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Жетысуской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Улытауской, Костанайской областей, на юге Карагандинской области, в предгорных районах Алматинской области ожидается сильная жара.

Днем на большей части Алматинской области, на западе, юге Жамбылской области, на западе и в пустынных районах Туркестанской области, на севере, востоке Жетысуской области сохраняется очень сильная жара.