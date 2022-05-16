Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в воскресенье

НУР-СУЛТАН. 15 МАЯ - Большая территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов – сохранятся дожди, на западе, северо-западе, востоке, юго-востоке сильные дожди с грозами, градом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Только на юго-западе под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике сохранятся шквал, усиление ветра, на западе с пыльными бурями", - сообщает РГП "Казгидромет".

На западе, севере, юго-востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град, днем на севере, западе, юго-востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области при грозе ожидается усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду, на юге и в горных районах - град, шквал.

В горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на севере, центре Атырауской области ожидается гроза, на севере, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге, востоке, центре Мангистауской области ожидается пыльная буря, на юге, востоке, центре области ветер до 15-20, порывы до 23 метров в секунду.

Днем на западе, севере Актюбинской области ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, севере, юге Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20, порывы до 23 метров в секунду.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, днем на большей части области усиление ветра до 15-20, на юго-востоке области порывы до 23 метров в секунду, ночью и утром на северо-западе области туман.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза, ночью на юге, днем на севере, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на востоке Карагандинской области ожидается гроза, на севре, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе, центре, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, днем на востоке, юге области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.