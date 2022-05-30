Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в воскресенье

НУР-СУЛТАН. 29 МАЯ - С прохождением фронтальных разделов по территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пройдут дожди, в горных районах Алматинской области - сильные. Ожидаются гроза, усиление ветра, возможно выпадение града. Лишь на западе, юго-западе страны под влиянием поля повышенного давления сохраняется погода без осадков", - информирует РГП "Казгидромет".

В Алматинской области в горных, предгорных районах ожидаются гроза, град, шквал, на юге, востоке, в горных районах области - усиление ветра до 17-22 метров в секунду, порывы до 24-29 метров в секунду.

На юге, востоке, севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, днем в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, ночью и утром на западе области - туман, на западе, востоке области - усиление ветра до 15-20, порывы до 23 метров в секунду.

На севере, юге, востоке Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на юге, востоке области - гроза, град, шквал.

Ночью на юге, западе, днем на юге, востоке, севере Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, на юге, востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза, на востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на востоке, днем на севере Костанайской области ожидается гроза, ночью на севере, днем на большей части области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

Ночью на востоке, днем на северо-западе Акмолинской области, в горах Туркестанской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

В Жарминском, Катон-Карагайском районах Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской области, на юге Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.