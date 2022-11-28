Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в воскресенье

Фото: Роснефть

Москва. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты нефтяной компании "Роснефть" разработали 23 уникальных программных продукта, сообщает пресс-служба компании.

Роснефть" стала первой компанией в России, которая успешно создает программное обеспечение, охватывающее все ключевые процессы нефтегазодобычи. Наукоемкий софт создается при постоянной экспертной поддержке как собственных профильных сотрудников, так и инженеров-нефтяников дочерних предприятий", - сообщил представитель корпоративного научного центра "Роснефти".

Он подчеркнул, что в основе программных продуктов заложены новейшие технологии.

По техническим характеристикам программное обеспечение "Роснефти" превосходит зарубежные аналоги. Мы разрабатываем цифровые продукты в первую очередь для собственных нужд и как никто заинтересованы в эффективности результата", - отметил он.

По данным "Роснефти", лицензии на 10 программных продуктов уже выведены на внешний рынок.

Также на сегодняшний день реализовано более 600 лицензий нефтегазовым и нефтесервисным компаниям, более 1800 академических лицензий "Роснефть" безвозмездно передала ведущим вузам страны для образовательных целей.

Основным разработчиком ПО компании выступает научный институт "РН-БашНИПИнефть". Специалистами этого института разработан первый в Евразии промышленный симулятор гидравлического разрыва пласта "РН-ГРИД".

РН-ГРИД" реализуется на внешнем рынке около четырех лет. Программный комплекс позволяет наиболее точно прогнозировать сложную геометрию трещины, возникающей в породе при проведении гидроразрыва пласта", - пояснил представитель корпоративного научного центра "Роснефти".

Особым достижением научных сотрудников "Роснефти" являются полученные при создании "РН-ГРИД" ноу-хау в области высокопроизводительных вычислений, позволившие сделать отечественный симулятор одним из самых быстрых в мире.

Кроме того, программный комплекс стоит в несколько раз дешевле зарубежного ПО.

Сегодня "РН-ГРИД" реализован более 50 нефтегазодобывающим и сервисным организациям. С применением симулятора рассчитано более 30 000 дизайнов ГРП. В 2021 году компания заключила первый договор о поставке "РН-ГРИД" в Китай.

В мае 2022 года "Роснефть" вывела на рынок два новых программных комплекса для разведки и добычи углеводородов: гидродинамический симулятор "РН-КИМ" и цифровую систему для анализа разработки месторождений "РН-КИН".

РН-БашНИПИнефть" - не единственный институт "Роснефти", разрабатывающий уникальное программное обеспечение. Еще один активный участник этого процесса - входящий в структуру компании Тюменский нефтяной научный центр, один из крупнейших региональных центров в области геологии и разработки нефтяных, газоконденсатных и газовых месторождений.

Одна из недавних новаций ТННЦ в области ПО - программный комплекс "РН-ЦИФРОВОЙ КЕРН".

В его основе заложены уникальные алгоритмы, которые позволяют подобрать наиболее эффективные методы разработки месторождений и увеличить нефтеотдачу. На основании полученных трехмерных снимков высокого разрешения образцов горной породы программа создает математическую модель - цифровой двойник керна.

Цифровой керн как моделирование на уровне микропространства позволит нам сократить количество физических экспериментов. А самое главное - ускорить процесс", - заявил представитель научного центра компании.

По его словам, технология цифровых исследований керна позволит более полно изучать горную породу.

Еще один уникальный продукт ученых ТННЦ - информационная система "РН-ЛАБ".

Современный цифровой инструмент предоставляет пользователю полную информацию о бизнес-процессах лабораторных исследований - от приемки керна и проб флюидов, поступающих от добывающих обществ, до отбора образцов и занесения в систему результатов исследований.

Стоит упомянуть и успешную разработку программного комплекса для обработки и интерпретации данных геофизических исследований скважин "РН-ПЕТРОЛОГ".

В концепцию развития "РН-ПЕТРОЛОГ" заложены алгоритмы, соответствующие самым актуальным трендам цифровой петрофизики и интеллектуального анализа данных.

Роснефть" не только создает и продает ПО, но и проводит обучение пользователей и осуществляет техническую поддержку корпоративных программных продуктов. У потенциальных пользователей есть возможность познакомиться с функционалом наших продуктов в онлайн-формате. Специалисты "РН-БашНИПИнефть" в этом году провели 30 таких встреч с представителями крупных нефтегазовых компаний. Передали 138 тестовых лицензий на софт предприятиям", - сообщил представитель научного центра компании.

Разрабатывая и внедряя наукоемкие программные комплексы, "Роснефть" поддерживает инициативу правительства РФ по ускорению импортозамещения программного обеспечения.

Уникальные IT-разработки позволяют обеспечить "Роснефти" не только собственную технологическую независимость, но и независимость всей отечественной нефтегазовой отрасли.