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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник

15.11.2022, 08:31 31576
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На погоду в Казахстане по-прежнему сохраняет свое влияние Атлантический циклон, с которым пройдут осадки, на северо-западе, юге, юго-востоке и в центре РК - сильные осадки (дождь, снег).
 

Также ожидаются гололед, метель, усиление ветра, на юго-востоке, в центре страны очень сильный ветер - 30 метров в секунду и более. В северо-западных, юго-восточных регионах ожидаются туманы", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей территории Карагандинской области, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается усиление юго-западного ветра, временами порывы 30 метров в секунду и более.
 
Сутки на востоке Костанайской области, в горных, предгорных районах Туркестанской области, на севере, юге, в горных районах Жамбылской области, ночью и утром в северной половине Карагандинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

В Астане: осадки (дождь, снег), температура воздуха -1 - +1°C, скорость ветра 9-14 метров в секунду, порывы 17-22 метров в секунду.

В Алматы: дождь, +8 - +10°C, скорость ветра 2-7 метров в секунду.

В Шымкенте: осадки (дождь, снег), +6 - +8°C, скорость ветра 8-13 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.

Напомним, штормовое предупреждение объявили в шестнадцати областях.
 

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В Алматы десятки тысяч человек вторые сутки остаются без воды

16.11.2022, 15:13 991
В Алматы десятки тысяч человек вторые сутки остаются без воды
Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В верхней части Алматы в микрорайонах Ерменсай, НурАлатау, Ремизовка десятки тысяч человек вторые сутки остаются без воды в результате аварии на водопроводе в районе Ерменсайской подстанции.  

Огромное количество частных домов перестали получать воду со вчерашнего дня, есть риск промерзания водопроводных коммуникаций из-за ночных заморозков. Ведутся аварийные работы, пока устранить аварию не удается. По неподтвержденным данным из источников агентства, авария произошла в результате несанкционированных врезок в магистральную трубу. В районе повреждения трубы постоянно собирается большое количество возмущенных местных жителей, требующих решения проблемы", - сообщили местные жители корреспонденту агентства с места событий.  

 
По словам жителей, причиной происшествия стала несоразмерная застройка предгорий с незаконными действиями застройщиков в виде засыпки природных оврагов, срезания склонов для возведения сейсмоопасных и оползнеопасных строений, в основном, на продажу приезжим, которые не имеют представления об ограничениях и нормах строительства в предгорьях.

С целью ввода в эксплуатацию частных и общественных строений: офисов, детсадов, образовательных учреждений, гостиниц, бань и пр. проводятся сверхпротяженные линии канализации с сотнями коммерческих врезок и авариями на канализации, которые приводят к экологическим катастрофам местного масштаба, затоплению канализационными сточными выбросами частных домов и территорий, существующих здесь еще с середины прошлого века. Жалобы и запросы жителей остаются без ответов властей, люди уверены в масштабной коррупции при продаже земель сельхозназначения и охраняемых природных угодий незаконным застройщикам и их хозяевам.
 
Местные жители обратились в агентство с просьбой обратиться к президенту Казахстана, в правоохранительные и уполномоченные государственные органы с просьбой от населения прекратить незаконное строительство в горах, проверить все врезки в водопровод, работы по прокапыванию траншей на автомобильных дорогах и проведению и эксплуатации канализационных коммуникаций, с просьбой защитить права и интересы граждан, спасти хрупкую экологию предгорий Алматы.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев, выступая сегодня перед общественностью Алматы, назвал транспорт и уплотняющую застройку в Алматы основными причинами загрязненного воздуха.  

Ранее президент дал ряд поручений по улучшению дорожно-транспортной системы города.

Напомним, аким Алматы Ерболат Досаев подтвердил что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха.

Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов. В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.

Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.

Также известные общественные деятели заявили, что Алматы превратился в опасный город из-за уплотняющей застройки.

Недавно стало известно, что акимат Алматы вывел в жилую зону часть рекреационной природоохранной территории госприродного парка Медео. Об этом заявил юрист в области земельного права Бакытжан Базарбек.

Депутаты потребовали наказать экс-акима Алматы Сагинтаева за передачу земель обсерватории под строительство.
 

Токаев открыл памятник Ахмету Байтурсынову в Алматы

16.11.2022, 13:58 3671
Фото: telegram/БОРТ№1
Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев открыл памятник Ахмету Байтурсынову в Алматы.

Как сообщает "БОРТ№1", авторами памятника являются скульптуры Айдос Буркитбаев и Тимур Ермухаметов.


Выполненная из бронзы скульптурная композиция установлена на гранитный постамент. Общая высота монумента составляет 5 метров.

Также глава государства посетил дом-музей Ахмета Байтурсынулы, где ознакомился с обновленными экспозициями.


 

В Семее открылась выставка портретов Достоевского

16.11.2022, 13:52 1856
Фото: bigasia.ru
Семей. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее в литературно-мемориальном музее имени Ф.М. Достоевского торжественно открылась выставка "Портреты Ф.М. Достоевского из фондов музея", приуроченная ко дню рождения писателя.
 
Работы известных российских и казахстанских иллюстраторов дополнили яркие рисунки талантливых ребят из Международной художественной школы - клуба ЮНЕСКО, созданные в год 200-летнего юбилея Ф.М. Достоевского в рамках проекта представительства Россотрудничества в Казахстане #Достоевский200, сообщает bigasia.ru.
 

Широкое празднование 200-летия Ф.М. Достоевского, свидетелями которого мы стали в прошлом году, эхом множества ярких проектов продолжает отзываться в Казахстане. Подчас именно зрительская и читательская аудитория формулирует запрос на все новые и новые события. Мы видим, что казахстанцы любят и хорошо знают русскую литературу, и надеемся, что новые выставки в Семее придутся им по душе", - рассказала руководитель культурных и просветительских проектов Русского дома в Астане Ольга Скальчук.

 
Посетить выставку можно до 11 декабря по адресу: г. Семей, ул. Достоевского, 118.
 

Мы будем делать выводы - президент о безразличии богатых бизнесменов к судьбе страны

16.11.2022, 12:24 5771
Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался об игнорировании богатыми бизнесменами призывов к социальной ответственности.
 

Мы строим государство, основанное на принципах солидарности и взаимной ответственности. Я постоянно призываю наших богатых бизнесменов вкладываться в социальную сферу, развивать общественно значимые проекты. В ответ же иной раз приходится слышать какие-то невнятные отговорки, видеть их отстраненность, отсутствие какого-либо желания деятельно участвовать в улучшении жизни в стране", - сказал президент на встрече с общественностью Алматы.

 
Он подчеркнул, что подобная позиция предпринимателей вызывает вопросы.
 

По-видимому, это означает, что их не беспокоит судьба страны, а призывы к социальной ответственности для них пустой звук… Мы будем делать выводы", - предупредил Токаев.

 
Он рассказал, что состоятельные люди в других странах участвуют в решении не только внутренних проблем, но и содействуют продвижению национальных интересов за рубежом, используя свои связи.
 

Нашей стране нужен деятельный гражданский патриотизм. Относиться ко всему происходящему вокруг по принципу "моя хата с краю" недопустимо", - резюмировал глава государства.


В январе этого года в ходе встречи с представителями крупного отечественного бизнеса Касым-Жомарт Токаев призвал бизнес-сообщество проявить патриотизм и социальную ответственность и направить такие ресурсы, как капитал, опыт, команды управленцев и четкое видение рынка, на преобразование экономики.

Задача состоит в том, чтобы привлечь вас, национальную буржуазию, к самому активному участию в трансформации социально-экономической модели страны. В ответ на инвестиции в производства, создание качественных рабочих мест и рост экспортного потенциала государство готово повысить гарантии защиты частной собственности, обеспечить стабильность и предсказуемость государственного регулирования, защитить конкуренцию от вмешательства адмресурса, коррупции и фаворитизма", - сказал президент.

 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

16.11.2022, 08:39 8101
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На большей территории Казахстана по-прежнему сохраняет свое влияние Атлантический циклон, с которым пройдут осадки (дождь, снег), на северо-западе, севере, в центре снег, на юге страны сильные осадки (дождь, снег).
 

По республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Сутки на западе, юге, в горных районах Жетысуской области, на севере, юге, в горных районах Жамбылской области, днем в горных, предгорных районах Алматинской области, утром и днем в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

В Алматы: осадки (дождь, снег), температура воздуха днем составила +1 - +3°C, скорость ветра 5-10 метров в секунду.

В Астане: снег, -5, -7°C, скорость ветра 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в четырнадцати областях

15.11.2022, 21:26 17226
Штормовое предупреждение объявили в четырнадцати областях
Фото: Depositphotos
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Астаны, Шымкента, Алматинской, Кызылординской, Карагандинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Улытауской, Мангистауской, Абайской, Жамбылской, Туркестанской, Павлодарской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 16 ноября в Алматинской области днем на большей части области осадки, в горных и предгорных районах сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер западный, на западе, севере и юге области временами 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
 
В Алматы утром и днем туман.
 
16 ноября на севере Кызылординской области ожидается туман, ночью в центре, на востоке области гололед. Ветер западный, в центре области 15-20 метров в секунду.
 
16 ноября на севере, востоке Карагандинской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер западный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду, временами 25 метров в секунду.
 
16 ноября на большей части Акмолинской области ожидается снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на востоке, юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Астане 16 ноября ожидается снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
16 ноября в Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на севере, востоке, западе области 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
 
16 ноября на севере, западе Улытауской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер западный, на севере, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
 
16 ноября ночью и утром на севере, востоке Мангистауской области ожидается гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
16 ноября в Абайской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
 
16 ноября на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, в горных районах области туман, гололед. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
 
Утром и днем 16 ноября в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман. На севере, западе, в горных и предгорных районах области гололед. Ветер северо-западный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 метров в секунду, в горных районах порывы 23 метра в секунду.
 
В Шымкенте 16 ноября утром и днем ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами туман, гололед. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
16 ноября на большей части Павлодарской области сохраняются осадки (снег, дождь), гололед, метель. Ветер юго-западный, ночью на большей части области 15-20 метров в секунду, днем на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
16 ноября ночью на севере, в центре, днем на юге, в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, западный, ночью на севере, в центре, днем на юге, в центре области порывы 16 метров в секунду.
 
Ночью 16 ноября на большей части Костанайской области ожидается снег. Ночью на большей части, днем на севере, востоке, юге области низовая метель, на юге области гололед. Ветер северо-западный, на востоке, юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
16 ноября ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, юге, востоке области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 

Стала заложницей мужа: гражданку Узбекистана спасли от бытового насилия в Акмолинской области

15.11.2022, 18:04 19236
Стала заложницей мужа: гражданку Узбекистана спасли от бытового насилия в Акмолинской области
Фото: Polisia.kz
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Уроженка Узбекистана, проживающая в одном из сел Акмолинской области, оказалась заложницей собственного супруга, который бил ее и не давал выходить из дома.
 
О фактах насилия полицейским рассказали сотрудники кризисного центра "Шанс".
 

После неблагополучной совместной жизни с мужем на родине женщина переехала в Казахстан в надежде наладить финансовое положение и семейную жизнь. Надежды женщины не оправдались. Устроившись на работу в одном из населенных пунктов Акмолинской области, молодая мать оставалась дома с ребенком практически взаперти. Побои и скандалы продолжились. Тогда женщина обратилась за помощью к общественникам Узбекистана, так как владела лишь родным языком, которые в свою очередь сообщили о происходящем сотрудникам центра "Шанс", - сообщает Polisia.kz.

 
Женщина знала лишь название района, где она проживала, и показала фотографию дома. Она также сообщила, что находится на грани.
 

Вскоре женщина перестала выходить на связь, как выяснилось, супруг забрал SIM-карту. После получения сообщения от своих партнеров сотрудники центра сразу обратились в полицию. Местонахождение женщины установил участковый инспектор полиции Енбекшильдерского РОП Аблай Бекмаганбетов", - рассказали в полиции.

 
Сотрудники полиции отвезли женщину в кризисный центр. В отделе по защите женщин от насилия УМПС ДП Акмолинской области рассказали, что пострадавшая от тирана женщина находится с ребенком в центре "Шанс". В скором времени жительница ближнего зарубежья отправится в Узбекистан к своим родственникам.
 

В Казахстане поднимут зарплату спасателям и пожарным

15.11.2022, 13:10 25146
В Казахстане поднимут зарплату спасателям и пожарным
Фото: УВП города Астаны
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 января 2023 года спасателям и пожарным поднимут зарплату, сообщил в кулуарах правительства министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.
 

Предусматривается повышение заработной платы с 1 января 2023 года от 10% до 70%. 70% - это максимальное повышение для рядового состава, то есть те, которые только начинают службу. И 10% - это для руководящего состава, это начальники служб пожаротушения, начальники служб ЧС", - заявил министр.

 
Он также отметил, что три года назад, когда первоначально поднимался вопрос о повышении зарплат, сотрудники получали 65 тысяч тенге.
 

Сейчас минимальный должностной оклад сотрудника, который только пришел на службу, составляет около 110 тысяч тенге", - добавил Юрий Ильин.

 

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