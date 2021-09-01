Синоптики рассказали о погоде в сентябре

НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - Согласно консультативному прогнозу, заморозки на поверхности почвы до 2 градусов прогнозируются уже в начале месяца в северных и центральных регионах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В начале сентября, c влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, неустойчивый характер погоды будет наблюдаться в западных, восточных регионах и в горных районах юго-востока страны. В конце декады в северо-западной половине Казахстана пройдут дожди с грозами, градом, шквалом и усилением ветра с порывами до 15-23 метров в секунду", - рассказали в РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в первой декаде месяца вторжение западного холодного антициклона на западные регионы обусловит понижение температуры воздуха днем от 30-35 тепла до 17-25 тепла. Тем временем на остальной территории республики с юго-западным выносом теплых масс воздуха с восточного побережья Средиземного моря ожидается постепенное повышение температуры воздуха на севере, центре, востоке республики днем от 13-20 до 23-30 тепла, на юге, юго-востоке от 25-32 до 28-37 тепла.

В начале второй декады холодный антициклон с западных регионов принесет прохладную погоду на север и в центр страны, в результате чего ожидается спад температуры воздуха.

Во второй половине месяца повышение температурного фона обусловит именуемое в народном календаре "бабье лето", однако температуры воздуха будут колебаться на севере, в центре и на востоке Казахстана ночью от 5-13 тепла до 5 градусов мороза - 10 градусов тепла, днем от 20-28 градусов тепла до 15-20 тепла; на юге и западе страны ночью от 7-15 тепла до 0-5 тепла, днем от 25-30 тепла до 17-22 градусов тепла", - проинформировали в Казгидромете.

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