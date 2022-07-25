Синоптики рассказали о погоде в воскресенье в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮЛЯ - Под влиянием фронтальных разделов на большей территории Казахстана пройдут дожди, лишь на юге и в центре страны ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Под влиянием фронтальных разделов на западе, северо-западе, севере, востоке, в горных районах юго-востока РК пройдут дожди, на юго-западе - сильный дождь с грозами и усилением ветра, на западе, востоке страны - град, на юге - пыльная буря, на севере ночью и утром - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Жетысуской, Алматинской областей, на юге Мангистауской, Атырауской областей, на юге, востоке Улытауской области, в центре Костанайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на большей части Кызылординской, Улытауской областей, на юге Актюбинской, Абайской областей ожидается сильная жара.
В южных регионах республики сохраняется очень сильная жара.