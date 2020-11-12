Система здравоохранения Алматы пополнится 7,5 тыс. выпускников медколледжей

Алматы. 11 ноября. Kazakhstan Today - В 2020-2021 годы свыше 7,5 тысячи выпускников медколледжей пополнят ряды системы здравоохранения Алматы и регионов. Об этом рассказала директор Высшего медицинского колледжа Светлана Султангазиева, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день в Алматы есть крупные высшие учебные заведения, Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова, Казахстанско-Российский медицинский университет, занимающиеся подготовкой бакалавров, интернов, резидентов и докторантов. Одновременно постдипломную подготовку врачей по разным специальностям проводят Казахский медицинский университет непрерывного образования, медицинский факультет КазГУ, Высшая школа общественного здравоохранения и республиканские научно-исследовательские институты, расположенные в Алматы.

Светлана Султангазиева рассказала, что подготовкой среднего медицинского персонала занимаются более 10 медицинских колледжей. В них обучаются свыше 14 тысяч студентов (это численность общего контингента обучающихся), из которых около 10% обучаются на грантовой основе. Обучение ведется по специальностям "лечебное дело", "сестринское дело", "лабораторная диагностика, гигиена и эпидемиология", "стоматология", "фармация" и так далее.

В 2020 году завершили обучение в медицинских колледжах и получили дипломы 3628 выпускников, в частности наш колледж выпустил 364 специалистов. На сегодняшний день процент трудоустройства среди выпускников этого года высокий и достигает до 93%, что говорит о востребованности наших студентов и о надлежащем качестве образования", - отметила Султангазиева.

В 2021 году завершат учебу более 4100 студентов колледжей, которые также пополнят ряды в практическом здравоохранении Алматы и регионов.

Руководитель колледжа отметила, что с прошлого года внедрено дуальное образование, направленное на подготовку кадров под запросы медицинских организаций, то есть сочетание обучения в учебном заведении с практической деятельностью, с составлением индивидуальной программы для обучающегося. Теоретическая часть занятий занимает не более 30%, большую часть времени студенты заняты практикой, в дальнейшем трудоустраиваются в той же организации.

В целом в Алматы выстроена система подготовки медицинских кадров. Работа в данном направлении продолжается.

Султангазиева также отметила, что темы диагностики и лечения COVID-19 вошли в приоритетные направления при подготовке специалистов здравоохранения в Алматы

В этом году приоритетным для обучения явились темы по диагностике и лечению КВИ, подготовке медицинского персонала для работы в новых инфекционных клиниках. На эту злободневную тему проведено более 40 циклов повышения квалификации с привлечением зарубежных (Израиль, Германия, Россия, Испания, Англия, Корея) и отечественных специалистов. По тематике КВИ обучено более 3 тыс. сотрудников практического здравоохранения. На других циклах обучено около 4,5 тыс. специалистов", - сообщила спикер.

Она отметила, что с каждым годом увеличивается финансирование из местного бюджета на последипломную подготовку врачей и среднего медицинского персонала. По сравнению с прошлыми годами в 2020 году из местного бюджета выделено более чем на 60% больше финансовых средств на повышение квалификации медицинского персонала Алматы.

На 2020-2021 учебные годы выделено 325 грантов для обучения в нашем колледже, тогда как в предыдущие годы количество грантов не превышало 225. Все это говорит о пристальном внимании местного исполнительного органа акимата Алматы к проблемам практического здравоохранения", - добавила она.

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